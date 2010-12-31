-MİLLİ TAKIM İYİ BAŞLADI, KÖTÜ BİTİRDİ İSTANBUL (A.A) - 31.12.2010 - (A) Milli Futbol Takımı için 2010 yılı iyi başladı, kötü bitti. Türk Milli Takımı, 2010 yılı içinde oynadığı 10 maçtan ilk 3'ünü kazanırken, son 3'ünü ise yitirdi. Fatih Terim'in yerine göreve getirilen Hollandalı çalıştırıcı Guus Hiddink ve yardımcısı Oğuz Çetin yönetiminde 2010 yılı içindeki ilk 3 özel maçta rakiplerini yenen ay-yıldızlı ekip, 2'si resmi son 3 maçta ise rakiplerine boyun eğdi. Türk Milli Takımı, 2012 Avrupa Şampiyonası (EURO 2012) elemelerindeki son 2 maçını da yitirip, finallere gitme şansını zora soktu. -10 MAÇTA 6 GALİBİYET- (A) Milli Futbol Takımı, 2010 yılı içinde 6'sı özel, 4'ü resmi toplam 10 maça çıktı. Üçü Türkiye sınırları içinde, 7'si yurt dışında oynanan toplam 10 maçta 15 gol atan ay-yıldızlı ekip, kalesinde ise 10 gol gördü. Yıl içindeki 10 maçtan son 3'ünde gol yollarında suskun kalan Türkiye, buna karşın 4 maçta kalesini gole kapadı. 2010 yılındaki 4 resmi (2012 Avrupa Şampiyonası elemeleri) maçtan 2'sini kazanıp, 2'sini yitiren ay-yıldızlı ekip, 6 özel maçtan ise 4'ünü kazandı, 2'sini kaybetti. -OĞUZ ÇETİN VE HİDDİNK- (A) Milli Futbol Takımı, 2009 yılı sonunda görevi bırakan Milli Takımlar Teknik Direktörü Fatih Terim'in yerine, 2010 yılındaki maçlarını (A) Milli Takım Sorumlu Yardımcısı Oğuz Çetin ve (A) Milli Takım Teknik Direktörü Guus Hiddink yönetiminde oynadı. Hiddink'in sözleşmesinin resmen yürürlüğe girene kadarki 4 özel maçında millilerin başında Oğuz Çetin sahaya çıkarken, yılın geride kalan 6 maçında Hollandalı teknik adam kulübedeki yerini aldı. -EN GOLCÜSÜ ARDA TURAN- (A) Milli Futbol Takımı'nın 2010 yılı içinde yaptığı maçlarda en golcü ismi Arda Turan oldu. Galatasaraylı futbolcu, ay-yıldızlı ekibin 2010 yılı içinde yaptığı 10 maçta 5 gole imza attı. Sezonun büyük bölümünü sakatlıklarla mücadele ederek geçiren Arda, (A) Milli Takım'ın Çek Cumhuriyeti, ABD, Romanya, Kazakistan ve Belçika maçlarında birer kez fileleri havalandırarak, millilerin yıl içindeki en skorer ismi oldu. Arda Turan'ın yanı sıra, (A) Milli Takım'ın 2010 yılı içindeki diğer gollerini Hamit Altıntop (3), Nihat Kahveci (2), Semih Şentürk (2), Emre Güngör (1), Sercan Yıldırım (1) ve Emre Belözoğlu (1) attı. -2009'DAKİ PERFORMANSI- (A) Milli Futbol Takımı, 2009 yılında yaptığı 10 maçta ise 4 galibiyet, 4 yenilgi, 2 de beraberlik almıştı. Fatih Terim yönetimindeki ay-yıldızlı ekip, 6'sı 2010 Dünya Kupası elemeleri, 4'ü özel toplam 10 maçta 14 gol atıp, 10 gol yerken, Dünya Kupası vizesi alamamıştı.