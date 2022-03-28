Milli Takım'ın yeni golcüsü Enes Ünal

A Milli Takım'da 3-1 kaybedilen Portekiz maçının ardından Milli Takım'ı bıraktığını açıklayan Burak Yılmaz'ın ardından, Stefan Kuntz'un forvetteki ilk tercihinin Enes Ünal olması bekleniyor.

A Milli Takım'da Burak Yılmaz'ın veda etmesinin ardından Teknik Direktör Stefan Kuntz'un forvetteki ilk tercihi Enes Ünal olacak. 24 yaşındaki forvet, İtalya ile oynanacak özel maçla birlikte ilk 11'in değişilmez isimleri arasında yer alacak.

Bu sezon İspanya La Liga'da Getafe formasıyla attığı 14 golle adından söz ettiren Enes, Portekiz maçında oyuna sonradan girmiş ve yaptırdığı penaltıyla dikkat çekmişti. Enes'in Konya'daki antrenmanlarda hırslı olduğu gözlendi.

24 yaşındaki milli golcü, Getafe formasıyla bu sezon 28 maçın 24'ünde ilk 11'de yer aldı. Ünal, bu karşılaşmalarda 14 gol ile takımına katkıda bulundu.