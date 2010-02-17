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Spor

Milli Takım 'ın yeni direktörü Hiddink oldu

Futbol Federasyonu, A Milli takım teknik direktörlüğü için son olarak Rusya’yı çalıştıran Guus Hiddink ile anlaştı.

17 Şubat 2010 02:00

T24 - Futbol Federasyonu, A Milli takım teknik direktörlüğü için son olarak Rusya’yı çalıştıran Guus Hiddink ile anlaştı.

A Milli Takımın yeni teknik patronu belli oldu. Futbol Federasyonu son olarak Rusya'yı çalıştıran Guus Hiddink ile anlaştı. Federasyonun bugün resmi açıklamayı yapması bekleniyor.

2016 Avrupa Futbol Şampiyonası adaylık dosyasını UEFA'ya teslim ettikten sonra Futbol Federasyonu Başkanı Mahmut Özgener ve Başkanvekili Lutfi Arıboğan, İstanbul'a dönmeyerek Amsterdam'a gitti ve Guus Hiddink ile buluştu.

Hollandalı teknik adam ile Amsterdam'da randevulaşan Özgener ve Arıboğan burada son detayları konuştular. Görüşmelerin olumlu geçtiği ve tecrübeli teknik adam ile 2 yılı opsiyonlu 4 yıllığına anlaşıldığı öğrenildi. Federasyonun Guus Hiddink ismini bugün resmen açıklaması bekleniyor.

Bu arada milli takımın Honduras ile 3 Mart'ta  İstanbul'da oynayacağı karşılaşmaya takımı Oğuz Çetin çıkaracak. Oğuz Çetin'in yanı sıra Hiddink'in diğer yardımcısının Hollandalı olacağı belirtildi. Ay-yıldızlıların kaleci antrenörlüğünü ise Engin İpekoğlu yapacak.

Hiddink, milli takım teknik direktörlük kariyerine 1994 yılında başlamıştı. 4 yıl Hollanda milli takımının başından yer alan Hiddink, ardından 2000-2002 arası Güney Kore, 2005-2006'da Avustralya ve son olarak da 2006 yılından bu yana Rusya milli takımı'nı çalıştırıyordu.


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