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Spor

Milli Takım'ın Sırbistan maçının oynanacağı şehri Gaziantep Valisi açıkladı

20 Ağustos 2020 21:11

Gaziantep Valisi Davut Gül, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'ta Türkiye ile Sırbistan arasında 14 Ekim'de yapılacak milli maçın, kentte oynanacağını açıkladı.

Davut Gül, Kalyon Stadı'nın tahsisi için Türkiye Futbol Federasyonu Genel Sekreterliğinden Gaziantep Futbol Kulübü'ne gönderilen resmi yazıyı sosyal medya hesabından paylaşarak, Türkiye-Sırbistan maçının kentlerinde yapılacağını duyurdu.

Gül, maçın Gaziantep'te oynanmasına vesile olduklarını aktardığı Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu ile diğer ilgililere de teşekkür etti.

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