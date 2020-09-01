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Spor

Milli Takım'ın formaları yenilendi

01 Eylül 2020 10:22

A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi, Avrupa Futbol Şampiyonası finalleri ve 2022 Dünya Kupası elemelerinde giyeceği formalar yenilendi.

A Milli Takım'ın iç saha ve dış saha formalarının tanıtımı yapıldı. Ay-Yıldızlıların UEFA Uluslar Ligi, Avrupa Futbol Şampiyonası finalleri ve 2022 Dünya Kupası elemelerinde giyeceği formalar yenilendi. Milliler kırmızı iç saha formasını ilk kez 3 Eylül'deki Macaristan maçında, beyaz dış saha formasını ise 6 Eylül'deki Sırbistan maçında giyecek.

Geleneksel renkler ve güçlü sembollerden ilham alınan hem iç saha hem de deplasman formasında bayrak ve bant, tasarımın merkezini oluşturuyor. Büyütülmüş ay-yıldız, kırmızı bantın ortasında yer alıyor.

Bütün koleksiyon 'Türkiyem' temasını baz alarak hazırlandı. Koleksiyon, Milli Takım'ın Türkiye'yi temsil etme gururunu en açık şekilde yansıtıyor.

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