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Spor

Milli Takım Hırvatistan sınavına çıkıyor

A Milli Futbol Takımımız, Viyana'da Hırvatistan karşına Avrupa'nın en iyi 4 takımından biri olmak için çıkıyor

20 Haziran 2008 03:00

Milli Takım, "tamam ya da devam" maçında bu akşam Hırvatistan ile karşılaşıyor. Rakibimiz, B Grubu'ndaki 3 maçını da kazanarak, özellikle de şampiyonanın favorileri arasında gösterilen Almanya'yı yenerek sükse yaptı. Volkan ve Aurelio cezalı, sakatlar da çok olunca herkes Hırvatistan'ı favori gösterdi.

HİÇ YENEMEDİK

Milli Takım, tarihinde 4. kez Hırvatistan ile karşı karşıya geliyor. Daha önceki 3 karşılaşmadan 1'ini kaybeden ekibimiz, 2'sinde berabere kaldı. Bu ülke ile tek resmi maçta 1996'da İngiltere'de yapılan Avrupa Şampiyonası'nda karşılaştık. Hocamız yine Terim'di ve maçı 1-0 kaybettik.

SONRA AÇILIYORUZ

Turnuvadaki ilk maçını Portekiz'e kaybeden Milli Takımımız, İsviçre ile Çek Cumhuriyeti karşılaşmalarını mağlup durumdan çevirerek alkış aldı. Hırvatistan ise üç maçında da ilk golü atarak çeyrek finale adını yazdırdı. Turnuvada geriden gelip maçı kazanan son takım ise İsveç'i yenen Rusya oldu.

450'Yİ DEVİRDİK 

Milli Takımımız bu akşam tarihindeki 451. karşılaşmaya çıkıyor. Ay-yıldızlı ekibimiz bugüne kadar 157 galibiyet, 107 beraberlik aldı. 186 karşılaşmadan ise boynu bükük ayrıldı. Bu maçlarda attığımız 577 gole karşılık kalemizde 694 gol gördük. Dileğimiz 451. maçın zaferle bitmesi.

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