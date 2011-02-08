-MİLLİ TAKIM GÜNEY KORE MESAİSİNDE İSTANBUL (A.A) - 08.02.2011 - (A) Milli Futbol Takımı, yarın özel maçta karşı karşıya geleceği Güney Kore ile 7. kez rakip olacak. İki ülke (A) milli takımları arasında geride kalan 6 maçta Türkiye 4 galibiyet alırken, 1 maç berabere bitti, 1 maçı da Güney Kore kazandı. 4'ü özel, 2'si resmi toplam 6 maçta ay-yıldızlı ekibin toplam 13 golüne, Güney Kore 4 golle yanıt verdi. İki ülke milli takımları son kez 5 Haziran 2004 tarihinde Deagu'daki özel maçta karşılaştı ve gülen taraf 2-1'lik skorla Güney Kore oldu. -TARİHİ BAŞARILAR- Türkiye, tarihindeki en farklı skorlu galibiyetlerden birisini 1954'te 7-0'lık sonuçla Güney Kore'den aldı. Milliler ayrıca, 17. Dünya Kupası'na 2002 yılında Japonya ile birlikte ev sahipliği yapan Güney Kore'yi, üçüncülük maçında 3-2 mağlup ederek, tarihindeki en büyük başarısına imza attı. Bu maç sonrasında her iki takım teknik heyet, futbolcu ve taraftarlarının dostluk gösterileri fair-play açısından örnek gösterildi. -MİLLİ FUTBOL TAKIMI'NIN ÖZEL MAÇLARI- Özel maçta yarın Trabzon'da Güney Kore ile karşılaşacak (A) Milli Futbol Takımı, son 26 özel maçından 13'ünü kazanırken, 6'sını yitirdi, 7'sinde ise berabere kaldı. 20'si yurt dışı, 6'sı Türkiye sınırları içindeki son 26 özel maçta, 20'si Fatih Terim, 4'ü Oğuz Çetin, 2'si de Guus Hiddink yönetiminde rakiplerine toplam 34 gol atan Türk Milli Takımı, kalesinde ise 21 gol gördü. -SON 13 ÖZEL MAÇTA 3 YENİLGİ- Geçmişte özel maçlarda galip gelmekte zorlanan ve bu yönüyle eleştirilen Türk Milli Takımı, yaptığı son 13 özel müsabakanın 9'unu kazanıp, 1'inde berabere kaldı ve rakiplerine sadece 3 kez yenildi. Milliler, son 13 özel randevuda Finlandiya, Şili, Avusturya, Azerbaycan, Ukrayna, Honduras, Çek Cumhuriyeti, Kuzey İrlanda ve Romanya'yı mağlup edip, Fildişi Sahili ile berabere kaldı, bu süre içinde sadece Fransa, ABD ve Hollanda'ya kaybetti. -88 YILDA TOPLAM 227 ÖZEL MAÇ YAPTI- Türk Milli Futbol Takımı'nın 88 yıllık tarihinde oynadığı toplam 478 maç içinde 227'sini özel karşılaşmalar oluşturdu. Milliler özel karşılaşmalarda 77 galibiyet, 62 beraberlik alırken, 88 kez de rakiplerine yenildi. Ay-yıldızlı ekip, özel maçlarda toplam 280 gol atıp, 338 golü kalesinde gördü. Türkiye, son oynadığı özel maçta 17 Kasım 2010 tarihinde Amsterdam'da Hollanda'ya 1-0 yenildi. -479. MAÇ- (A) Milli Futbol Takımı, yarın Trabzon'da Güney Kore ile yapacağı özel maçla birlikte 479. karşılaşmasına çıkacak. Türk Milli Takımı, 88 yıllık tarihinde, 251'i resmi, 227'si özel olmak üzere geride kalan toplam 478 maçta, 171 galibiyet, 112 beraberlik alırken, 195 kez de rakiplerine yenildi. Ay-yıldızlı ekip, bu maçlarda toplam 619 gol atarken, kalesinde ise 722 gol gördü. 2011 yılında ilk maçına çıkacak Türkiye, son randevusunda, 17 Kasım 2010 tarihinde özel karşılaşmada Amsterdam'da Hollanda'ya 1-0 yenilmişti. 2012 Avrupa Şampiyonası elemelerinde son 2 maçında deplasmanlarda Almanya'ya 3-0, Azerbaycan'a 1-0 yenilen Türk Milli Takımı, böylece son 3 maçını da gol atamadan kaybetmiş oldu. -TRABZON'DA 4. MİLLİ MAÇ- Türk Milli Futbol Takımı, yarınki Güney Kore maçını oynayacağı Trabzon'da daha önce (A) milli takımlar seviyesinde 3 kez sahaya çıktı. Milliler, Bulgaristan ve Gürcistan ile Hüseyin Avni Aker Stadı'nda yaptığı 2 özel maçı da kazanırken, 2006 Dünya Kupası elemelerinde Gürcistan ile berabere kaldı. 26 Ağustos 1992'de Bulgaristan ile yapılan maçı Hakan Şükür (2) ve Hami Mandıralı'nın golleriyle 3-2 kazanan ay-yıldızlı ekip, Gürcistan'ı da 21 Ağustos 2002'de Arif Erdem, Cihan Haspolatlı ve Nihat Kahveci'nin golleriyle 3-0 mağlup etti. Türkiye, 4 Eylül 2004 tarihinde Gürcistan ile yaptığı Dünya Kupası Eleme Grubu maçında ise 1-1 berabere kalırken, tek golünü Fatih Tekke attı. (A) milliler, yaklaşık 6,5 yıl sonra Trabzon Hüseyin Avni Aker Stadı'nda sahaya çıkacak. -HİDDİNK'İN 7. SINAVI- (A) Milli Futbol Takımı, teknik direktör Guus Hiddink yönetiminde yarın 7. maçına çıkacak. Hollandalı teknik adam, ay-yıldızlı ekibin başında şimdiye dek 6 maça çıkarken, Türk Milli Takımı bunlardan ilk 3'ünü kazandı, son 3'ünü ise yitirdi. 4'ü resmi, 2'si özel bu 6 maçta Türkiye 8 gol atarken, kalesinde ise 7 gol gördü.