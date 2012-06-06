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Spor

Milli Takım galibiyetle kapattı

A Milli Takımımız, Abdullah Avcı yönetiminde bu kamp dönemindeki beşinci ve son hazırlık maçında Ukrayna'yı 2-0 mağlup etmeyi başardı

06 Haziran 2012 02:25

 

2014 Dünya Kupası elemelerine hazırlanan A Milli Takım, yurt dışı kampındaki beşinci ve son hazırlık maçında Ukrayna'yı 2-0 mağlup etti. Türkiye'ye galibiyeti getiren goller, Caner ve Mustafa'dan geldi.
 
Almanya'nın Ingolstadt şehrindeki Audi Sportpark Stadı'nda oynanan karşılaşmada A Milli Takımımız, 29. dakikada Caner'in golüyle öne geçerken, maçın 70. dakikasında ise muhteşem bir hücum organizasyonu sonucunda Mustafa Pektemek farkı ikiye çıkaran isim oldu. 
 
Milliler bu sonuçla 5 maçlık hazırlık maçları maratonunda 4 galibiyet 1 mağlubiyet alırken 12 gol attı ve kalesinde ise sadece 5 gol gördü.
 
 

Maçtan ayrıntılar

 
 
2014 Dünya Kupası Elemelerine hazırlanan A Milliler, bu dönemde oynadığı hazırlık maçlarında, Gürcistan'ı 3-1, Bulgaristan'ı 2-0 ve son olarak Portekiz'i 3-1 yenerken Finlandiya'ya son dakika golüyle 3-2 mağlup oldu.
 
 

Kadrolar

 
 
TÜRKİYE: Mert (Fenerbahçe) - Hamit(Real Madrid) - Egemen(Beşiktaş)/Dk. 78 Emre Belözoğlu(Atletico Madrid)- Semih(Galatasaray)/Dk. 32 Ömer Toprak(Bayer Leverkusen) -Hasan Ali(Kayserispor)-Mehmet Topal(Valencia)-Nuri Şahin(Real Madrid) - Gökhan Töre(Hamburg)/Dk. 73 Engin Baytar(Galatasaray) - Caner Erkin(Fenerbahçe)/ Dk.66 Tunay Torun(Hertha Berlin) - Arda Turan(Atletico Madrid)/Dk.66. Sercan Sararer (Greuther Furth) - Mustafa Pektemek(Beşiktaş)
 
UKRAYNA: Piatov-Kucher-Harmaash-Aliyev-Shevchuk-Rotan-Butko-Ievgeni-Rakytsky-Devic-Milevsky
 
 

Haluk Ulusoy'da milli maça geldi

 
 
Futbol Federasyonu eski Başkanı Haluk Ulusoy Türkiye-Ukrayna milli maçına Affan Keçeci, Mustafa Yazıcı ile birlikte gelerek karşılaşmayı izledi. Ukrayna Futbol Federasyonu Başkanı Ulusoy ile hasret  giderirken "Seni özledik" dedi.. 
 
 

Gurbetçiler Demirören ve Koşar'ı yalnız bırakmadı

 
 
Türkiye-Ukrayna milli maçını izlemeye gelen Türk vatandaşları Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören ve yönetici Arif Koşar ile fotoğraf çektirme yarışına girdiler. Demirören bir grup Fenerbahçeli taraftarın "Başkanım Fenerbahçe'yi kurtar. 58'nci maddeyi iyi ki gündemden çıkardın. Yoksa bütün kulüpler şikeden yargılanacaktı" yorumunu yaparken Demirören "İyi günler yakındır" diyerek sarı lacivertli  taraftarları sakinleştirdi.
 

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