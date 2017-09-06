Milli Takım, Dünya Kupası'na nasıl katılır?

Eskişehir’de ağırladığı Hırvatistan’ı Cenk Tosun’un golüyle 1-0 mağlup eden A Milliler, alınan 3 puanla direkt olarak Dünya Kupası finallerine katılma umudunu sürdürdü. Türkiye’nin gruptan çıkması için, 2 maçını da kazanması gerekiyor.

2018 Dünya Kupası Elemeleri I Grubu’nda mücadele eden A Milliler, gruptaki 8 maç sonunda 14 puan toplayarak 3’üncü sıraya yerleşti. Ay-yıldızlıların önünde averaj farkıyla 14 puanlı Ukrayna ve 16 puanla lider olan Hırvatistan bulunuyor.

Türkiye gruptan lider çıkabilir

Milli Takım, gruptaki son iki maçını İzlanda ve Finlandiya ile oynayacak. A Milliler, son iki maçtan 6 puan alırsa 20 puana ulaşıyor ve son gece oynanacak Ukrayna-Hırvatistan maçının berabere bitmesi halinde grubu lider bitirmeyi garantiliyor.

Ay-yıldızlılar, kalan iki maçını da kazanması halinde en kötü ihtimalle grubu ikinci sırada tamamlayarak play-off aşamasına katılmaya hak kazanacak. 2018 Dünya Kupası’na Avrupa’dan ev sahibi olan Rusya dışında 13 takım katılacak. 13 takımın 9’u, grupları lider olarak tamamlayan takımlar olacak. Grup ikincileri ise topladıkları puanlara göre kendi aralarında sıralanacak. Bu 9 takım arasında en son sırada yer alan, yani “en kötü ikinci” takım, organizasyona veda edecek.