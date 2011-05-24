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Spor

MİLLİ TAKIM BELÇİKA MESAİSİNDE İSTANBUL (A.A)

24 Mayıs 2011 19:09

-MİLLİ TAKIM BELÇİKA MESAİSİNDE İSTANBUL (A.A) - 24.05.2011 - Spor Toto Süper Lig'de büyük bir heyecan yaşatan şampiyonluk mücadelesinin ardından futbolda gözler milli mesaiye çevrildi.  2012 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri (A) Grubu'nda 3 Haziran Cuma günü deplasmanda Belçika ile karşılaşacak (A) Milli Futbol Takımı, yarın İstanbul'da toplanarak, bu önemli maçın hazırlıklarına başlayacak. Swissotel The Bosphorus'ta akşam saatlerinde bir araya gelecek milliler, 26 Mayıs Perşembe günü öğlen saatlerinde Belçika maçı hazırlıkları kapsamında yapacağı kamp için Hollanda'ya gidecek.  Tegelen'nde 6 gün sürecek kamp çalışmalarının ardından 1 Haziran Çarşamba günü Belçika'ya geçecek (A) Milli Takım, Brüksel'de kampa girerek maça kadar çalışmalarını burada sürdürecek.  (A) Milli Futbol Takımı'nın Belçika maçı için belirlenen 27 kişilik aday kadrosunda şu futbolcular bulunuyor: Volkan Demirel (Fenerbahçe), Sinan Bolat (Standart Liege), Tolga Zengin (Trabzonspor), Gökhan Gönül (Fenerbahçe), Sabri Sarıoğlu (Galatasaray), Serdar Kesimal (Kayserispor), Gökhan Zan (Galatasaray), Servet Çetin (Galatasaray), Egemen Korkmaz (Trabzonspor), Emre Güngör (Gaziantepspor), Çağlar Birinci (Galatasaray), İsmail Köybaşı (Beşiktaş), Hamit Altıntop (Bayern München), Burak Yılmaz (Trabzonspor), Gökhan Töre (Chelsea), Selçuk İnan (Trabzonspor), Mehmet Topal (Valencia),  Mehmet Topuz (Fenerbahçe), Emre Belözoğlu (Fenerbahçe), Mehmet Ekici (Werder Bremen), Selçuk Şahin (Fenerbahçe), Arda Turan (Galatasaray), Engin Baytar (Trabzonspor),  Umut Bulut (Trabzonspor), Cenk Tosun (Gaziantepspor), Semih Şentürk (Fenerbahçe), Kazım Kazım (Galatasaray) (A) Grubu'nda Belçika ile 6. maçına çıkacak (A) Milli Futbol Takımı, 5 maçta aldığı 3 galibiyet 2 mağlubiyetle 9 puanla 3. sırada bulunurken, gruptaki puan durumu şöyle: Takımlar       O  G  B  M  A   Y   P -------------------------------------- 1. ALMANYA     5  5  0  0  17  1   15  2. BELÇİKA     6  3  1  2  14  9   10  3. TÜRKİYE     5  3  0  2  8   6   9   4. AVUSTURYA   5  2  1  2  9   8   7   5. AZERBAYCAN  4  1  0  3  3   13  3   6. KAZAKİSTAN  5  0  0  5  0   14  0  

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