-MİLLİ TAKIM ASTANA'DA ASTANA (A.A) - 31.08.2010 - 2012 Avrupa Şampiyonası Eleme Grubu'nda deplasmanda Kazakistan ile ilk maçını yapacak olan (A) Milli Futbol Takımı, Kazakistan'ın başkenti Astana'ya geldi. Teknik Direktör Guus Hiddink yönetimindeki Milli Takım oyuncularını, Astana Havalimanında Kazakistan'da yaşayan Türkler karşıladı. 25 kişilik (A) Milli Futbol Takımı 3 Eylül Cuma günü TSİ 19.00'da Kazakistan Milli Futbol Takımı ile karşılaşacak. Maçı, Macaristan Futbol Federasyonu'ndan Istvan Vad yönetecek.