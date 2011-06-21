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Milli Takım antrenörü Engin İpekoğlu borsa operasyonundan gözaltına alındı

İstanbul’da İMKB’de manipülasyon yapıldığı iddiasıyla düzenlenen operasyonda 30 kişi gözaltına alındı.

21 Haziran 2011 03:00

T24 - İstanbul’da İMKB’de manipülasyon yapıldığı iddiasıyla düzenlenen operasyonda 30 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında A Milli Takım antrenörü Engin İpekoğlu da bulunuyor.



Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, borsada manipülasyon yaparak haksız kazanç elde ettiği öne sürülen gruba yönelik operasyonunda gözaltına alınan 30 kişi arasında A Milli Futbol Takımı antrenörlerinden Engin İpekoğlu'nun da bulunduğu bildirildi.

Operasyonlar Sarıyer, Beşiktaş ve Başakşehir'de düzenlendi. Soruşturma kapsamında gözaltı sayısının artacağı ifade edildi. Yetkililer, 30 lüks cip ve otomobile el konulduğunu belirtti.


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