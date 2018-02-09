Milli takım antrenörleri onlar için geliyor!

Beşiktaşlı Anderson Talisca'ya Brezilya milli takımı yolu açıldı.

Sambacıların antrenör ekibi 25 Şubat'taki derbide Giuliano ile birlikte Talisca'yı da gözlem altına alacak.

Brezilya'nın önde gelen spor gazetesi Globo Esporte" Brezilya milli takımının yeni oyuncu havuzunu açıkladı. Federasyondan alınan bilgiye göre Real Sociedad'lı Willian Jose ve Bordeaux'lu Malcom'la birlikte Beşiktaş'lı Talisca'nın da havuza dahil edildiği yazıldı.

Brezilya milli takımı antrenörleri 25 Şubat'taki Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi için Türkiye'ye gelecek. 23 Şubat'taki Fenerbahçe antrenmanında Giulaino, 24 Şubat'taki Beşiktaş antrenmanında Talisca ile görüşecek yetkililer, maçı da statta izleyecek.

(beIN SPORTS)