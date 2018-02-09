T24 LogoT24 Logo
Spor

Milli takım antrenörleri onlar için geliyor!

Talisca'ya hayallerine kavuşma şansı

09 Şubat 2018 16:48

Beşiktaşlı Anderson Talisca'ya Brezilya milli takımı yolu açıldı.
Sambacıların antrenör ekibi 25 Şubat'taki derbide Giuliano ile birlikte Talisca'yı da gözlem altına alacak.

Brezilya'nın önde gelen spor gazetesi Globo Esporte" Brezilya milli takımının yeni oyuncu havuzunu açıkladı. Federasyondan alınan bilgiye göre Real Sociedad'lı Willian Jose ve Bordeaux'lu Malcom'la birlikte Beşiktaş'lı Talisca'nın da havuza dahil edildiği yazıldı.

Brezilya milli takımı antrenörleri 25 Şubat'taki Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi için Türkiye'ye gelecek. 23 Şubat'taki Fenerbahçe antrenmanında Giulaino, 24 Şubat'taki Beşiktaş antrenmanında Talisca ile görüşecek yetkililer, maçı da statta izleyecek.

(beIN SPORTS)

ETİKETLER

GiulianoTaliscaBrezilyaMilli TakımBeşiktaşFenerbahçeSüper Liggözlemciantrenör

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Silah ve zor kullanma' yetkisi gündemde: Kimlik kontrolü sonrası sosyal...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

Abdulkadir Selvi: Şeyma Subaşı Erzurumlu Acun Ilıcalı’yı yakmıştı, ablası ise Erzurum’da Ekrem İmamoğlu’nu...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24