-MİLLİ TAKIM ADAY KADROSU AÇIKLANDI İSTANBUL (A.A) - 04.08.2011 - A Milli Futbol Takımı'nın 10 Ağustos Çarşamba günü Türk Telekom Arena'da Estonya ile yapacağı özel maçın aday kadrosu açıklandı. Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, aday kadroya Galatasaray'dan 8, Fenerbahçe'den 7, Beşiktaş ve Trabzonspor'dan ise birer oyuncu davet edildi. A Milli Takım'ın Estonya maçı için belirlenen 23 kişilik aday kadrosuna şu oyuncular çağrıldı: Sabri Sarıoğlu, Gökhan Zan, Servet Çetin, Hakan Kadir Balta, Çağlar Birinci, Selçuk İnan, Arda Turan, Kazım Kazım (Galatasaray), Volkan Demirel, Fehmi Mert Günok, Gökhan Gönül, Serdar Kesimal, Emre Belözoğlu, Selçuk Şahin, Semih Şentürk (Fenerbahçe), İsmail Köybaşı (Beşiktaş), Burak Yılmaz (Trabzonspor), Cenk Tosun (Gaziantepspor), Sinan Bolat (Standard Liege), Mehmet Ekici (Werder Bremen), Tunay Torun (Hertha Berlin), Mehmet Topal (Valencia), Gökhan Töre (Hamburg).