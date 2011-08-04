T24 LogoT24 Logo
Spor

MİLLİ TAKIM ADAY KADROSU AÇIKLANDI İSTANBUL (A.A) 

04 Ağustos 2011 17:56

-MİLLİ TAKIM ADAY KADROSU AÇIKLANDI İSTANBUL (A.A) - 04.08.2011 - A Milli Futbol Takımı'nın 10 Ağustos Çarşamba günü Türk Telekom Arena'da Estonya ile yapacağı özel maçın aday kadrosu açıklandı. Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, aday kadroya Galatasaray'dan 8, Fenerbahçe'den 7, Beşiktaş ve Trabzonspor'dan ise birer oyuncu davet edildi. A Milli Takım'ın Estonya maçı için belirlenen 23 kişilik aday kadrosuna şu oyuncular çağrıldı: Sabri Sarıoğlu, Gökhan Zan, Servet Çetin, Hakan Kadir Balta, Çağlar Birinci, Selçuk İnan, Arda Turan, Kazım Kazım (Galatasaray), Volkan Demirel, Fehmi Mert Günok, Gökhan Gönül, Serdar Kesimal, Emre Belözoğlu, Selçuk Şahin, Semih Şentürk (Fenerbahçe), İsmail Köybaşı (Beşiktaş), Burak Yılmaz (Trabzonspor), Cenk Tosun (Gaziantepspor), Sinan Bolat (Standard Liege), Mehmet Ekici (Werder Bremen), Tunay Torun (Hertha Berlin), Mehmet Topal (Valencia), Gökhan Töre (Hamburg).

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24