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Spor

Milli Takım açıklandı

A Milli Takım'ın 2012 Avrupa Şampiyonası grup elemelerindeki ilk iki karşılaşmanın aday kadrosu açıklandı.

27 Ağustos 2010 03:00

T24- A Milli Takım'ın 2012 Avrupa Şampiyonası grup elemelerinde Kazakistan ve Belçika ile oynayacağı karşılaşmaların aday kadrosu ve programı belli oldu. Guus Hiddink'in Ömer Erdoğan, Özer Hurmacı, Kazım Kazım gibi tercihleri dikkat çekti.


Milli Takım aday kadrosunda şu oyuncular bulunuyor;

Kaleciler: Hakan Arıkan, Onur Kıvrak, Sinan Bolat

Savunma: Gökhan Gönül, Sabri Sarıoğlu, Ömer Erdoğan, Servet Çetin, İbrahim Toraman,

Gökhan Zan, Hakan Balta, İsmail Köybaşı

Orta saha: Hamit Altıntop, Kazım Kazım, Mehmet Aurelio, Selçuk İnan, Selçuk Şahin, Emre
 
Belözoğlu, Nuri şahin, Arda Turan, Özer Hurmacı

Forvet: Tuncay Şanlı, Semih Şentürk, Sercan Yıldırım, Nihat Kahveci, Halil Altıntop

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