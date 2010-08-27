Milli Takım açıklandı

T24- A Milli Takım'ın 2012 Avrupa Şampiyonası grup elemelerinde Kazakistan ve Belçika ile oynayacağı karşılaşmaların aday kadrosu ve programı belli oldu. Guus Hiddink'in Ömer Erdoğan, Özer Hurmacı, Kazım Kazım gibi tercihleri dikkat çekti.



Milli Takım aday kadrosunda şu oyuncular bulunuyor;

Kaleciler: Hakan Arıkan, Onur Kıvrak, Sinan Bolat



Savunma: Gökhan Gönül, Sabri Sarıoğlu, Ömer Erdoğan, Servet Çetin, İbrahim Toraman,



Gökhan Zan, Hakan Balta, İsmail Köybaşı



Orta saha: Hamit Altıntop, Kazım Kazım, Mehmet Aurelio, Selçuk İnan, Selçuk Şahin, Emre



Belözoğlu, Nuri şahin, Arda Turan, Özer Hurmacı



Forvet: Tuncay Şanlı, Semih Şentürk, Sercan Yıldırım, Nihat Kahveci, Halil Altıntop



