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Spor

Milli takım açıklandı

A Milli Takım'ın 20 Ağustos Çarşamba akşamı Kocaeli'nde Şili ile oynayacağı özel maçın aday kadrosu ve kamp programı belli oldu.

15 Ağustos 2008 03:00



2008 Avrupa Şampiyonası'nda Milli Takımımızın kadrosunda yer alan futbolculardan Nihat Kahveci, Hamit Altıntop ve Emre Güngör sakatlıkları nedeniyle, Gökdeniz Karadeniz ise mazeret belirterek izin istediği için aday kadroya çağrılmadı.

A Milli Takım'ın Şili maçı kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:

Kaleciler:
Volkan Demirel (Fenerbahçe), Serdar Kulbilge (Kocaelispor), Tolga Zengin (Trabzonspor)

Savunma Oyuncuları:
Gökhan Gönül, Uğur Boral (Fenerbahçe) Sabri Sarıoğlu, Servet Çetin, Hakan Kadir Balta (Galatasaray), Serdar Kurtuluş, Gökhan Zan (Beşiktaş), Ceyhun Gülselam (Trabzonspor), İbrahim Kaş (Getafe)

Orta Saha Oyuncuları:
Kazım Kazım, Emre Belözoğlu (Fenerbahçe), Mehmet Topal, Ayhan Akman, Arda Turan (Galatasaray), Selçuk İnan (Trabzonspor), Serdar Özkan (Beşiktaş), Mehmet Topuz (Kayserispor), Nuri Şahin (Dortmund), Caner Erkin (CSKA Moskova), Tuncay Şanlı (Middlesborough), Mehmet Aurelio.

Hücum Oyuncuları:
Semih Şentürk (Fenerbahçe), Gökhan Ünal (Trabzonspor), Halil Altıntop (Schalke 04), Mevlüt Erdinç (Sochaux)

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