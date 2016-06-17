Milli Takım 62 yıldır yenemediği İspanya karşısında

Fransa'da düzenlenen 2016 Avrupa Şampiyonası'nda (EURO 2016) İspanya, Hırvatistan ve Çek Cumhuriyeti ile birlikte D Grubu'nda mücadele eden Türkiye, turnuvadaki 2. maçında EURO 2008 ve EURO 2012'nin şampiyonu İspanyollarla karşılaşacak.



D Grubu'nda oynanan ilk maçlar sonucunda İspanya, Çek Cumhuriyeti'ni 1-0 mağlup ederken, Türkiye Hırvatistan'a 1-0 yenilmişti.



Fransa'nın Nice şehrinde Allianz Riviera Stadı'nda oynanacak İspanya-Türkiye maçı, TSİ 22.00'da başlayacak.

Maçın hakemi Sı rp Mazic

Milli Takım'ın EURO 2016 D Grubu'ndaki ikinci maçını Sırp hakem Milorad Mazic yönetecek. Mazic'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Milovan Ristic ve Dalibor Djirdjevic yapacak.

Maç TRT 1'den yayınlanacak

Futbolseverler, TRT 1 yayın akışına göre İspanya-Türkiye maçını 17 Haziran Cuma günü 22.00'dan itibaren TRT 1 kanalından canlı yayınla izleyebilecek.

D Grubu'nda ilk maçlar

Türkiye-Hırvatistan: 0-1

İspanya-Çek Cumhuriyeti: 1-0

62 yıllık galibiyet hasreti

2016 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2016) D Grubu'nda yarın İspanya ile karşılaşacak Türkiye, son 2 organizasyonun şampiyonu karşısında tarihteki tek galibiyetini 62 yıl önce aldı.