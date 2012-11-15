Milli Takım 500. maçına çıktı

Türkiye Milli Takımı, 500. maçında Türk Telekom Arena Stadı'nda Danimarka ile 1-1 berabere kaldı. Danimarka ile bir önceki maçını 3 Eylül 2005 tarihinde yapan Türkiye, o karşılaşmada da sahadan 2-2 beraberlikle ayrılmıştı.

İlk yarısı 0-0 sona eren karşılaşmanın 65. dakikasında konuk ekip Danimarka Nicklas Bendtner'ın penaltı golüyle 1-0 öne geçti.

Ancak ay yıldız ekibimizin yıldız golcüsü Mevlüt Erdinç, 69. dakikada skoru 1-1'e getiren isim oldu.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca iki takım da sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.

Efsaneler onurlandırıldı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), (A) Milli Takım'ın 89 yıllık tarihine 500. karşılaşma olarak geçen Danimarka özel maçı öncesinde, geçmişte (A) Milli Takım'da görev alarak büyük katkılar sağlamış futbol adamlarını onurlandırdı.

Türk Telekom Arena'daki tarihi karşılaşma öncesi çeşitli etkinlikler de düzenlendi. Geçmiş TFF başkanları, teknik direktörler ve (A) Milli futbolcularının özel olarak davet edildiği karşılaşma öncesinde, 4 ayrı kategoride futbol adamlarına, verdikleri hizmetler dolayısıyla plaket takdim edildi.

Plaket merasiminde, (A) Milli Takım tarihinde iz bırakan futbolcular, unutulmaz başarılara imza atan teknik direktörler ve futbolcular ile milli takım formasını 50'nin üzerinde giyen futbolculara teşekkür edildi.

Etkinlikler kapsamında, Türk Milli Takımı'nın unutulmaz başarılar elde ettiği karşılaşmaların özet görüntülerinin yanı sıra, plaket alan futbol adamlarının görüntülerinden oluşan kısa klipler de stattaki dev ekran aracılığıyla sporseverlere gösterildi.

Milli formayı 50'den fazla giyen oyunculardan Rüştü Reçber, Hakan Şükür, Bülent Korkmaz, Alpay Özalan, Ogün Temizkanoğlu, Oğuz Çetin ve Recep Çetin'e, TFF Başkan Vekilleri Servet Yardımcı ile Ufuk Özerten, günün anısına birer ödül verdi.

Üç efsane

Milli maç öncesinde Hakan Şükür, Rüştü Reçber ve Fatih Terim ayrıca onurlandırıldı.

(A) Milli Futbol Takımı'nın 89 yılık tarihinde en çok forma giyen oyuncusu Rüştü Reçber (120), en çok gol atan oyuncusu Hakan Şükür (51) ve en çok görev yapan teknik direktör Fatih Terim (92) ayrıca plaket aldı.

Hadise coşturdu

Şarkıcı Hadise, müsabaka öncesinde mini bir konser verdi.

Türkiye ile Çek Cumhuriyeti arasında ABD'nin New Jersey eyaletinde 2010 yılında oynanan hazırlık maçı seremonisinde İstiklal Marşı'nı okuyarak, (A) Milli Takım'a destek olan Hadise, 500 numaralı milli takım formasıyla tarihi karşılaşma öncesinde de bu anlamlı güne katkı sağladı.

Türk Milli Takımı'nın tarihteki 500. maçına sporseverler fazla ilgi göstermedi. 50 bin kişi kapasiteli Türk Telekom Arena'nın tribünlerinde büyük boşluklar göze çarptı.

Yemen Ekşioğlu korkuttu

Futbol Federasyonu yöneticilerinden Yemen Ekşioğlu dün sabah acilen Acıbadem Hastanesine kaldırıldı. Yüksek tansiyon nedeniyle yoğun bakıma alınan Ekşioğlu’nun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören yoğun bakımda olan Ekşioğlu’nun eşini arayarak geçmiş olsun dileklerinde bulundu.