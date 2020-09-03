Milli Takım, 291 gün sonra yeşil sahaya çıkıyor

Türkiye, son maçını 17 Kasım 2019’da Andorra ile oynamış ve 2-0 kazanmıştı. UEFA Uluslar Ligi’nin ikinci sezonunun ilk maçında Türkiye Macaristan’la karşılaşacak ve maç TRT 1 ekranlarından saat 21:45’te canlı olarak yayınlanacak.

Türkiye-Macaristan

STAT: Yeni Sivas 4 Eylül

SAAT: 21:45

HAKEM: Artur Dias

Muhtemel 11'ler

TÜRKİYE: Mert, Zeki, Kaan, Çağlar, Umut, İrfan Can, Ozan, Cengiz, Hakan, Emre, Enes (Muhtemel)

MACARİSTAN: Gulacsi, Bese, Lang, Orban, Bolla, Patkai, Simon, Nagy, Szoboszlai, Sallai, Szalai