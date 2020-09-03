Milli Takım, 291 gün sonra yeşil sahaya çıkıyor

Türkiye, son maçını 17 Kasım 2019’da Andorra ile oynamış ve 2-0 kazanmıştı. UEFA Uluslar Ligi’nin ikinci sezonunun ilk maçında Türkiye Macaristan’la karşılaşacak ve maç TRT 1 ekranlarından saat 21:45’te canlı olarak yayınlanacak.
Türkiye-Macaristan
STAT: Yeni Sivas 4 Eylül
SAAT: 21:45
HAKEM: Artur Dias
Muhtemel 11'ler
TÜRKİYE: Mert, Zeki, Kaan, Çağlar, Umut, İrfan Can, Ozan, Cengiz, Hakan, Emre, Enes (Muhtemel)
MACARİSTAN: Gulacsi, Bese, Lang, Orban, Bolla, Patkai, Simon, Nagy, Szoboszlai, Sallai, Szalai