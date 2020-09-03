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Spor

Milli Takım, 291 gün sonra yeşil sahaya çıkıyor

Türkiye-Macaristan mücadelesi 21.45'te başlayacak

03 Eylül 2020 09:27

Türkiye A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi'nin ikinci sezonuna bugün başlıyor. Avrupa Şampiyonası vizesi alan jenerasyonun yeniden sahne alacağı maçta yeni formalar da ilk kez giyilecek.

UEFA Uluslar Ligi heyecanı, 18 Kasım'da sona erecek. Türkiye Macaristan maçı bu akşam 21:45'te başlayacak.

Türkiye, son maçını 17 Kasım 2019’da Andorra ile oynamış ve 2-0 kazanmıştı. UEFA Uluslar Ligi’nin ikinci sezonunun ilk maçında Türkiye Macaristan’la karşılaşacak ve maç TRT 1 ekranlarından saat 21:45’te canlı olarak yayınlanacak. 

Türkiye-Macaristan

STAT: Yeni Sivas 4 Eylül

SAAT: 21:45

HAKEM: Artur Dias

Muhtemel 11'ler

TÜRKİYE: Mert, Zeki, Kaan, Çağlar, Umut, İrfan Can, Ozan, Cengiz, Hakan, Emre, Enes (Muhtemel)

MACARİSTAN: Gulacsi, Bese, Lang, Orban, Bolla, Patkai, Simon, Nagy, Szoboszlai, Sallai, Szalai

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