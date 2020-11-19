Milli Takım, 2020'de sadece bir kez kazanabildi

EURO 2020 biletini savunmada tarihe geçerek alan A Milli Futbol Takımı 2020'de ise umduğunu bulamadı.

2020 yılı içinde 6'sı resmi 8 maça çıkan ay-yıldızlılar bu mücadelelerin sadece birinden galibiyetle ayrıldı. Macaristan'a iki maçta da kaybeden Milliler, Sırbistan, Almanya, Rusya ve Hırvatistan'la berabere kaldı, tek galibiyetini içerideki Rusya karşılaşmasında elde etti.

EURO 2020 grup elemelerinde iç sahadaki 5 maçında da kalesini gole kapatan Milliler, son 20 yılda bunu başaran 5 milli takımdan biri olmuştu. 2020'de savunmada zafiyet yaşayan ay-yıldızlılar kalesini sadece 1 maçta gole kapatabildi. Milli Takımımız kalan 7 maçta da kalesinde gol gördü.

8 maçta rakip fileleri 12 kez havalandıran ay-yıldızlılar rakiplerine ise 14 gol imkanı tanıdı. Milliler 2019'daki mücadelelerde ise sadece 3 gol yemişti.