'Milli Takım, 1995 yılında şike yaptı'

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'Olduğum yerde imkânsız'

Petry: Cavcav'ın iddiaları doğru değil

Cavcav: “Şikeyi Milli Takım yaptı. Bizde Macar kaleci Petry vardı. Adam ülkesini sattı. Federasyon el altından 25 bin dolar vermiş Petry’ye. Ben de mukavelesi devam etmesine rağmen yolladım onu o sene.”Vatan gazetesinin haberine göre; Fatih Terim yönetiminde Euro 96 elemelerinde maçlara çıkan A Milliler, İnönü Stadı’ndaki Macaristan karşılaşması öncesinde 10 puanla 2. sırada yer alıyordu. 7 puanlı İsveç’le birlikte 2.’lik mücadelesi veren Ay-yıldızlılar, Macaristan’ı Hakan Şükür’ün 2 golüyle yenerek tarihinde ilk kez Avrupa Şampiyonası’na katılma hakkı kazanmıştı.Gün geçmiyor ki ülkemizde bir şike olayıyla daha karşı karşıya kalmayalım. TFF’nin Sarıyer Cumhuriyet Başsavcılığı’yla birlikte yürüttüğü son şike dalgasının yankıları sürerken, VATAN eski ama eski olduğu kadar da ses getirecek bir şike skandalının belgesine ulaştı..TBMM’nin kurduğu şike komisyonuna 2005 yılında açıklamalarda bulunan G.Birliği Başkanı İlhan Cavcav kendi takımının oyuncusunun Türkiye Futbol Federasyonu tarafından satın alındığını söyledi... Cavcav, 1995-96 yılında G.Birliği forması giyen Macar file bekçisi Zsolt Petry’nin İstanbul’daki Türkiye-Macaristan 1996 Avrupa Şampiyonası elemeleri maçı öncesinde 25 bin dolar karşılığında satın alındığı TBMM’nin belgelerinde yer aldı. İşte olay yaratacak tutanakta yer alan ifadeler:“... Hiçbir kulüp yöneticisi, futbolcusuna ’Gel kardeşim sen bu maç ver’ demez. Adam almış, böyle şerefsiz her cemiyette var. Adam kaleci... Bakın, bir şey söyleyeyim size, bunu Milli Takım yaptı. Bizde kaleci Petry vardı; ama Allah aşkına, bunları, sakın, basına, masına... Kimse yok değil mi?”Basın yok.”: “Kayda geçiyor ama bunlar.”“Yav geçsin. Petry diye kaleci vardı bizde. Macar Milli Takımı’yla İstanbul’da oynuyoruz, Türkiye 3, Macaristan 0. (Maç 2-0 bitmişti) 25 bin dolar vermişler Petry’ye Federasyondan, el altından vermişler.”“Bizimkiler veriyor?”: “Bizimkiler veriyor. Bunu öğrendim, hemen o sene Petry’yi, mukavelesi de olduğu halde gönderdim; ama, ilk defa burada size söylüyorum.”“Ben soracaktım başkan Petry’yi ne yaptın diye? O F.Bahçe’yi kupa şampiyonluğundan etti bir sene değil mi? Çok güzel bir oyuncuydu.”“Tabii, tabii. Ama, işte, maalesef, milli maç bunlar. Efendim, yabancı oyuncu... Ülkenin insanları, orada... Yani, her cemiyette, takdir edersiniz...”“Kendi ülkesini satmış.”“Kendi ülkesini satmış, tabii canım.”“Kayseri’de oynanan maçta geçilmez bir adamdı, hep öyle hatırlıyorduk...”Skandal ile ilgili görüşlerine başvurduğumuz dönemin TFF Başkanı ve şu anki UEFA Asbaşkanı Şenes Erzik şunları söyledi: “Benim görev yaptığım bir yerde böyle şeylerin olması söz konusu olabilir mi? Bu tip konuların çok hassas konular olduğunu düşünüyorum. Ve şu anda bunların gündeme gelmesi de oldukça sakıncalı. 2016 Avrupa Şampiyonası’na ev sahipliği ypmak için uğraşan bir ülkeyiz. Umarım bir zararı dokunmaz. Federasyon’un böyle ilişkiler içinde olduğunu düşünmek de çok yanlış.”Gençlerbirliği'ni, sözleşmeye uymayarak parasını vermediği için UEFA'ya şikâyet ettiğini söyleyen Petry, Cavcav'ın kendisinden intikam almaya çalıştığını iddia etti.Zsolt Petry, olayın bir kaç gün sonra unutulacağını, İlhan Cavcav'ı mahkemeye vermeyi düşünmediğini, ancak Türkiye'de hakkında çıkan haberleri takip edeceğini, gerekirse mahkemeye gidebileceğini söyledi.Cavcav'ın açıklaması, Macaristan spor medyasına bomba gibi düştü.Macar gazeteleri olayı internet sitelerinde manşete taşırken, konunun doğru olup olmadığını araştırmanın peşine düştü.