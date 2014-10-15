Milli Takım 10 yılda 5'inci kez yeniden yapılanıyor

Son 10 yılda tam 5 kez “Yeniden Yapılanma”ya gidip 2008 Avrupa Şampiyonası finalleri dışında hüsrana uğrayan A Milli Takım da yine revizyon hazırlığı var. 4 yıl sonrası için yapılacak bu “sil baştan”ın vereceği sonuç merakla bekleniyor.

Euro 2016 umutlarının azalmasının ardından Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim’in artık 2018 Dünya Kupası için yeni bir yapılanmaya gideceği öğrenildi. Bunun doğrultusunda Fatih Terim, Avrupa Şampiyonası grup elemelerinde oynayacağı 7 karşılaşmada, geleceğin kadrosunu oluşturacak. Bu durum ise son 10 yılda tam 5 kez yeniden yapılanmaya gidip sadece 2008 Avrupa Şampiyonası finalleri dışında hüsrana uğrayan millilerin durumunu bilenlere “Eyvah” dedirtti. Terim, 2018’de Rusya’nın evsahipliğinde yapılacak Dünya Kupası’na Türkiye’nin mutlaka katılmasını sağlamak istiyor.

Dört isim şimdiden belli

Ali Naci Küçük’ün Hürriyet’teki haberine göre, Terim bundan böyle ay yıldızlı takımın aday kadrosuna, geleceği hesaba katarak yeni isimler ve gençleri alması bekleniyor. Revizyon yapmasına kesin gözüyle bakılan Terim’in bunun sinyallerini basın toplantısındaki, “Eğriler ve yanlışların üzerinden gitmeyeceğiz. Günü oynarken, ileriki yılları da dizayn etmemiz gerekecek. Her turnuvaya gitmek için çok köklü değişiklikler yapmamız gerekecek” sözleriyle verdi.

2018’in kadrosunda Semih Kaya, Ozan Tufan, Tarık Çamdal ve Adem Büyük gibi genç isimlerin olması kesin. Bu oyuncular çekirdek kadroyu oluşturacak. Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim daha fazla genç oyuncuları milli takıma çağırıp şans verecek.

Sadece Euro 2008

Şu anki milli takımda birçok futbolcunun 2018 Dünya Kupası elemelerinde yaşlanıp, futbolu bırakacağı için bazı oyuncular daha az tercih edilecek.

Son 10 yılda 2004’te Şenol Güneş’in ardından göreve gelen Ersun Yanal ile 2005’te yollar ayrılmıştı. Terim ile yola koyulan Türkiye, 2008 Avrupa Şampiyonası’na katıldı. 2010 Dünya Kupası’na gidemedi. Ardından Hiddink yönetiminde Euro 2012 de kaçtı. Abdullah Avcı ile 2014 Dünya Kupası elemelerinde istenen sonuçlar alınamadı. Terim tekrar kolları sıvadı. Ama onun yönetiminde de Euro 2016 bileti zora girdi. Hedef şimdi 2018 Dünya Kupası...

10 yıllık seyir defteri

- EURO 2004’e katılamadı. Şenol Güneş ile yollar ayrıldı.

- Ersun Yanal ile beyaz sayfa açıldı. 2005’te ipleri koptu.

- Fatih Terim yönetiminde 2006 Dünya Kupası’na gidemedi.

- EURO 2008 hedefine ulaşıldı.

- 2010 Dünya Kupası vizesini Fatih Terim ile alınamadı.

- Hiddink milli gömleği giydi. EURO 2012’nin dışında kalındı.

- 2014’te Abdullah Avcı ile boy gösterildi. İstenen sonuçlar alınamadı.

- Fatih Terim koltuğa tekrar oturdu. 3 maçta EURO 2016 zora girdi.

Toplanın birbirinizin ağzına silah dayayın!

Letonya beraberliği ile grupta ilk iki şansını zora sokan ve Avrupa Şampiyonası umutlarını mucizelere bırakan Milli Takım dün sabaha karşı yurda döndü. Atatürk Havalimanı’nda ise ay yıldızlılar tepkiyle karşılandı.

Taraftarlar başta Gökhan Töre olmak üzere Milli Takım oyuncularına yönelik olarak da tepki gösterdi ve “Nazar değmesin. Aldığınız paralar helal olsun. Toplanın birbirinizin ağzına silah dayayın” dedi.

Bir taraftar Fatih Terim’i durdurarak, “Ahımız var hocam. Şikeden maruz olmuş bir sürü insan var. Biz bu takımın nasıl taraftarı olalım hocam, onu söyle. Sırtını dönüyorsun. İlla 10 bin kişi mi gelelim hocam” diye bağırdı.

Gökhan Töre, taraftarların tepkilerine karşılık vermezken, Olcay Şahan ve Mehmet Topal dönüp bağıranlara baktı.

Moralsiz olan futbolcular İstanbul’a ayak bastıklarında beklenmedikleri bir tepkiyle karşı karşıya kaldılar ve şaşkına döndüler.

Kalan maçlar

16 Kasım 2014: Türkiye-Kazakistan

28 Mart 2015: Hollanda-Türkiye

12 Haziran 2015: Kazakistan-Türkiye

3 Eylül 2015: Türkiye-Letonya

6 Eylül 2015: Türkiye-Hollanda

10 Ekim 2015: Çek Cumhuriyeti-Türkiye

13 Ekim 2015: Türkiye-İzlanda