Milli sporcuyu sosyal medya hesabındaki fotoğraftan tanıyıp, vurmuş

Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA)- BURSA’da yaşayan Kick Boks Milli Takım Sporcusu 21 yaşındaki Mehmet Muhittin Saltık’ı, pompalı av tüfeğiyle ağır yaraladığı öne sürülen aynı yaştaki Mehmet Yıldırım\'ın yargılanmasına devam edildi. Duruşmada ifade veren Yıldırım, \"Bu kişi kardeşimi bıçaklamıştı. Fotoğrafını sosyal medyada buldum. Sonra da internetten pompalı tüfek alıp, evinin önüne gittim. Neden bıçakladığını sorduğumda, \'Kardeşini kestim, seni de keseceğim\' diyerek üzerime yürüdü. Ben de kendimi korumak için yanımda bulunan pompalı tüfekle ateş ettim. Amacım onu korkutmaktı\" dedi.

Bursa’nın merkez Yıldırım İlçesi\'nde geçen mart ayında meydana gelen olayda, Kick Boks Milli Takım Sporcusu Mehmet Muhittin Saltık, Yediselviler Mahallesi Gelincik Sokak\'taki evinde, yeğeninin doğum gününü kutlarken, kendisini cep telefonu ile arayan bir kişi ile kısa bir konuşma yaptıktan sonra sokağa çıktı. Burada pompalı tüfekle saldırıya uğrayan Saltık, göğsüne isabet eden saçmalarla ağır yaralandı. Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırılan Saltık, uzun süren bir tedavinin ardından sağlığına kavuştu. Kaçan Mehmet Yıldırım ise olaydan iki ay sonra Denizli\'ye gitmek için Bursa Şehirlerarası Terminali\'nde otobüse binerken polis tarafından yakalandı. \'Uyuştucu ticareti yapmak\' suçundan da 8 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Yıldırım tutuklandı.

Bursa 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi\'nde \'Kasten adam öldürmeye teşebbüs\' suçundan hakkında ömür boyu hapis ezası istemiyle dava açılan Mehmet Yıldırım\'ın yargılanmasına devam edildi. Savunmasında amacının Mehmet Muhittin Saltık\'ı öldürmek olmadığını söyleyen Yıldırım, \"Ben kendisini tanımıyordum. İsmini, kardeşimi bıçakladığı zaman duydum. Bu da benim zoruma gitmişti. Fotoğrafını sosyal medyada buldum. Sonra da internetten pompalı tüfek satın aldım. Olay günü evinin çevresinde dolaşırken kendisini gördüm. Fotoğraftan tanıdım. Kardeşimi neden bıçakladığını sordum. Bana, \'Kardeşini kestim, seni de keseceğim\' dedi ve üzerime saldırdı. Ben de pompalı tüfekle rastgele ateş ettim. Hatta havaya da bir el ateş ettim. Amacım kendisini yaralamak veya öldürmek değil, korkutmaktı\" dedi.

Duruşmaya kendisine destek vermek isteyen sporcu arkadaşları ile gelen Mehmet Muhittin Saltık ise verdiği ifadesinde, \"Olay akşamı Mehmet Kaya isimli arakadaşım beni telefonla arayıp, konuşmak için dışarı çağırdı. Ben de \'tamam\' diyerek sokak kapısının önüne çıktım. Evimizin karşısında 2-3 kişi konşuyordu. Beni görünce, \'İşte geldi\' dediler. Bunlar arasında daha sonra isminin Mehmet Yıldırım olduğunu öğreniğim kişi pompalı tüfek ile bana ateş ederek yaraladı. Sonra da kaçtılar. Neden vurduğunu bilmiyorum. Ayrıca ben onun kardeşini bıçaklamadım. Yalnız tartıştık\" diye konuştu.

Dava eksik evrakın beklenmesi için ertelenirken sanığın tutukuluk halinin devamına karar verildi.



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