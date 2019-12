-MİLLİ SPORCULARA YÖK AYARI ANKARA (A.A) - 25.11.2010 - Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü (GSGM) ile Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) arasındaki işbirliği ile milli sporcuların üniversiteye girişlerinde ve öğrenim hayatındaki mevcut haklarında iyileştirmeler yapıldı. Genel müdür Yunus Akgül başkanlığında oluşturulan komisyon yaklaşık 10 ay önce başlattığı projede istediğine kavuştu. GSGM Komisyonu Üyeleri ile Yüksek Öğretim Komisyonu Üyeleri 6 Ocak 2010 tarihinde yaptığı ilk toplantıda, milli sporcuların gerek yükseköğrenim kurumlarına, gerekse yüksek öğrenimleri sırasında yaşadıkları sorunlar ve çözüm önerileri görüşülerek, ortak görüş belirlendi. 2012 Londra Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'nin daha fazla spor dalında daha fazla sporcuyla olimpiyatlara katılması ve geçmiş olimpiyatlardan daha fazla madalya kazanılması hedefinin ortaya konulduğu toplantı sonrasında, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulları'na (BESYO) giriş için milli sporculara tanınan kontenjanın her bir yüksekokul için yüzde 10'dan, 15'e yükseltilmesi, ayrıca milli sporcuların her dönem alması gereken zorunlu kredi ve ders sayısının alt limitinin kaldırılması veya mevzuat elverdiği ölçüde eğitimini dondurabilme hakları konusunda YÖK'e öneri sunuldu. Ankara'da, 3-4 kasım tarihlerinde yapılan YÖK Genel Kurulu önerileri değerlendirerek, GSGM'ye görüşlerini bildirdi. Genel kurulda, ''Üniversitelerce ÖSYS Kılavuzlarında yer alan kontenjan dikkate alınarak, BESYO'ya giriş için milli sporculara tanınan kontenjanın her bir yüksekokul için yüzde 10'dan, yüzde 15'e çıkarılması ve bu oranın yüzde 75'inin olimpik branşlara ayrılması, kalan yüzde 25'inin ise diğer branşlarda başvuracak milli sporcular için kullanılmasına, Milli sporcular ile federasyonların en üst liglerinde, takım sporlarında profesyonel ve sözleşmeli sporcuların oynadıkları en üst ligde yer alan sporcular için her dönem alması gereken zorunlu kredi ve ders sayısının alt limitinin kaldırılmasına (Sporcunun faal olduğunun federasyon tarafından belgelenmesi koşulu ile) Milli sporcular ile federasyonların en üst liglerinde, takım sporlarında profesyonel ve sözleşmeli sporcuların en üst ligde yer alan sporcular için mevzuat elverdiği süre eğitimini dilediği kadar dondurabilme hakkının verilmesine (sporcunun faal olduğunun federasyon tarafından belgelenmesi koşulu ile) karar verildi.