Milli sporcular 2016’da uluslararası başarılara imza attı

2016 yılında düzenlenen çeşitli turnuva, oyun ve organizasyonlarda Türk sporcuları başarılı bir yıl yaşadı. Türkiye, olimpiyatlarda ilk kez 21 branşta yarışırken Tenis, Kano, Modern Pentatlon gibi dallarda da ilk defa müsabakalara katıldı. Milli sporcularımız Rio Olimpiyatları’nda 1 altın, 3 gümüş, 4 bronz madalya kazandılar. En çok başarı ise kadın millilerimizden geldi.

Medya Takip Merkezi (MTM), 2016 yılında Türk sporunun uluslararası müsabakalardaki başarılarını ele aldı. Rapora göre, Türk takımlarının UEFA Avrupa Ligi’nde çıkardıkları başarılı maçların yanında, Türk sporcuların Rio Olimpiyatlarında aldıkları başarılar da medyada sıklıkla konuşuldu.

UEFA Avrupa Ligi’nde 3 Türk takımı ilkleri yaşattı

Futbolda Avrupa’nın en önemli organizasyonları arasında yer alan UEFA Avrupa Ligi’nde 2016 – 2017 sezonunda Beşiktaş, Fenerbahçe ve Osmanlıspor başarılı sonuçlar elde ettiler. UEFA Avrupa Ligi, toplam 91 bin 605 adet haberle basında yer aldı.

Türkiye, 2016 Rio Olimpiyatlarında 1 altın, 3 gümüş, 4 bronz madalya kazandı. 2016 Rio Olimpiyatları Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde start verdi. Türkiye olimpiyatlara ilk kez 21 branşta katılırken, 103 milli sporcu ve 3 hakemle mücadelede yer aldı. Bu yılki olimpiyatlarda Türkiye'yi ise 55 erkek, 48 kadın sporcu temsil etti. Atıcılık, Atletizm, Badminton, Basketbol, Binicilik, Bisiklet, Boks,

Eskrim, Halter, Judo, Güreş gibi birçok dalda katılan Türkiye, spor tarihinde ilk defa Kano, Tenis ve Modern Pentatlon dallarında müsabakalarda yarıştı. Rio Olimpiyatları, toplamda 69 bin 692 habere konu olarak yazılı basında 11 bin 41, görsel basında bin 554, elektronik basında 57 bin 97 haberle yer aldı.

Milli Güreşçi Taha Akgül, Rio Olimpiyatları’ndaki tek altın madalyayı kazandı. Tek altın madalyayı erkekler serbest stil 125 kilo finalinde, son iki yılın dünya şampiyonu Taha Akgül kazandı.

Finalde son olimpiyat üçüncüsü İranlı Komeil Nemat Ghasemi'yi 3-1 yenen Taha Akgül, kariyerinin ilk olimpiyat altın madalyasını elde etti. Milli güreşçi, toplamda 8 bin 660 haberle yer alırken yazılı basında bin 391, görsel basında 374, elektronik basında 6 bin 895 habere konu edildi.

Rio’da çeyrek final oynayan potanın verileri Avrupa Şampiyonası vizesi aldı. Basketbolda kadın milli takımı başarılı bir yıl geçirdi. Yapılan eleme maçları sonunda Rio Olimpiyat Oyunları’na katılmaya hak kazandı. Mili Kadın Basketbol Takımı, yazılı basında bin 129, görsel basında 139, elektronik basında 5 bin 5 haberle yer alarak toplamda 6 bin 273 habere konu oldu.

Erkek Basketbol Milli Takımı ise, olimpiyat elemelerinde başarılı olamadı, Rio Olimpiyatları’na gitme hakkı elde edemedi. Erkek Basketbol Milli Takımı, toplamda 19 bin 141 habere konu olurken yazılı basında 3 bin 810, görsel basında 148, elektronik basında 15 bin 183 haberle yer aldı.

Basketbolda, Fenerbahçe Avrupa ikincisi olurken, Galatasaray EuroCup Şampiyonu oldu 2015 – 2016 basketbol sezonunda Galatasaray Odeabank, Eurocup’ta tarihi bir başarı elde etti. Sarı – kırmızılı takım, Fransız ekibi Strasbourg ile karşılaşmasında ilk başta 62 – 66 mağlubiyetle ayrılırken ikinci karşılaşmasında 78 – 67’lik skorla kazanarak Türk basketbol tarihinde bir ilki yaşattı.

Galatasaray Odeabank Erkek Basketbol Takımı, toplam 21 bin 914 habere konu oldu. Turkish Airlines Euroleague Basketbol, toplamda 31 bin 22 habere konu olurken, yazılı basında 2 bin 886, görsel basında 772, elektronik basında 27 bin 364 haberle yer aldı.

Voleybolda kadınlar dünya şampiyonluğu ve üç Avrupa Kupası’nda da final getirdi Kadınlar, Kulüpler Dünya Şampiyonası’nda Eczacıbaşı Vitra, finalde İtalyan ekibi Pomi Casalmaggiore’yi 3 – 2 yenerek şampiyon oldu. Voleybol Kadınlar Kulüpler Dünya Şampiyonası'nda VakıfBank ise Volero Zürih'i 3-1 yenerek üçüncülük elde etti.

Kadınlar voleybolunda Avrupa Kupaları’nda da başarılı bir yılı geride bırakılırken Şampiyonlar Ligi’nde Vakıfbank Avrupa ikincisi, Fenerbahçe Grunding ise Avrupa üçüncüsü oldu.

Eczacıbaşı Vitra Kadın Voleybol Takımı, toplamda 6 bin 436 habere konu edilirken, Vakıfbank Kadın Voleybol Takımı ise 3 bin 747 haberle basında yer aldı.

Atletizm, 2016 Avrupa Şampiyonası’nda 4 altın, 5 gümüş ve 2 bronz madalya kazandı

Amsterdam’da düzenlenen Avrupa Atletizm Şampiyonası’nda Türkiye tarihi bir başarı elde etti. Türkiye şampiyonada toplam 11 madalya kazanarak Avrupa dördüncüsü oldu.

Kadınlarda Yasemin Can iki madalya kazandırırken, Erkeklerde de 4 tane gümüş madalya Türkiye’ye getirildi. Şampiyonada 2 bronz madalya ise kadın sporcularımızdan geldi. Atletizm Avrupa Şampiyonası, toplamda 774 habere konu edildi.

Güreş’te Rıza Kayaalp, altıncı kez Avrupa Şampiyonu oldu. Güreş Şampiyonası’nda serbest güreşçi Rıza Kayaalp, Türkiye’ye 3 altın, 1 gümüş ve 3 bronz madalya kazandırdı. Rıza Kayaalp, toplamda 8 bin 880 haberle basında yer aldı.

Kenan Sofuoğlu, Dünya Supersport Şampiyonası’na beşinci kez damga vurdu

Başarılı sporcu Kenan Sofuoğlu, Dünya Supersport Şampiyonası’nda beşinci kez şampiyonluğa damga vurdu. Kenan Sofuoğlu, toplamda 2 bin 602 habere konu oldu.

Tenis’te Çağla Büyükakçay, WTA Turnuvası’nı kazanan ilk Türk Tenisçi oldu. Türkiye spor tarihinde ilk kez tenis dalında yarışırken, WTA Turnuvası’nı katılan Çağla Büyükakçay, bu

turnuvada kazanan ilk Türk tenisçi unvanını aldı. İpek Soylu ise, 2016 Fransa açık tenis turnuvasında elemeleri geçerek başarılı ikinci Türk kadın tenisçi oldu. Milli Tenisçi Çağla Büyükakçay, 2 bin 879 habere konu edildi.

Aerobik Jimnastik’te Dünya Şampiyonu Ayşe Begüm Onbaşı oldu Türkiye’yi temsil eden genç sporcumuz Ayşe Begüm Onbaşı, Güney Kore’deki 14. Aerobik Jimnastik Dünya

Şampiyonası’nda 15 – 17 yaş kategorisinde altın madalya kazanarak şampiyon oldu.

Masa tenisinde ilk Avrupa Şampiyonluğu’nu Melek Hu kazandırdı Macaristan’da düzenlenen Avrupa Masa Tenisi Şampiyonası’nda tarihi başarı Melek Hu’dan geldi. Melek Hu, Türkiye’ye ilk şampiyonluğu yaşattı. Melek Hu, bin 521 habere konu oldu.