Milli sporcu Şahika Ercümen: Yeni bir rekor denemesine hazırlanıyorum

Sualtı dalış rekortmeni milli sporcu Şahika Ercümen, 2018 yılında yeni rekor denemesi için hazırlandığının ve amacının herkesin bir şekilde spora bulaşması olduğunun altını çizdi.

Doğan Haber Ajansı'na açıklamalarda bulunan Ercümen, son zamanlarda Türkiye gündemine oturan 'çocuk istismarı' konusuna da değindi.

"Yeni bir rekor denemesine hazırlanıyorum"

Milli dalgıç Şahika Ercümen, yeni yılda da rekor denemeleri için hazırlıkların sürdüğünü söylerken, "2018 yılında yeni bir rekor denemesine hazırlanıyoruz. Çalışmalara yakın zamanda başlayacağız. Umarım bakanlığımızın da desteğiyle çalışmalarımıza start vereceğiz. Yeni hedefimiz daha derine dalmak" dedi.

"Çocuk istismarı konusunu söz hakkım oldukça gündeme getirmek istiyorum"

Ülke gündeminde olan bir çok konu için dalış yapan Ercümen, son dönemde çok konuşulan 'Çocuk İstismarı' konusu için de şunları söyledi:



"8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Özgecan Aslan için dalmıştım. Fakat bu bir rekor denemesi değildi. Ama bu konuya dikkat çekmek istedik ve nefesimizi onun için tuttuk. Aslında çok özel bir konu. Buna da dikkat çekmek için bir çok etkinliğe katılmaya çalışıyorum. Mayıs ayının başında 'Kadın ve Köpekbalığı' sergimiz olacak. Ayşegül Dinçkök ile birlikte iki kadın köpekbalıklarıyla birlikte daldık ve bu anları görüntüledik. Altında güzel bir hikayesi proje başlattık. Orada da bu konuya dikkat çekmek istiyoruz. Ama rekor denemelerinde de mutlaka, söz hakkım oldukça bu konuyu gündeme getirmek istiyorum."

"Amacım; herkesin bir şekilde spora bulaşması"

Türkiye'de son zamanlarda su sporlarına olan ilgilinin artması ile ilgili olarak milli dalgıç Ercümen, "Bu çok sevindirici. Özellikle son yıllardaki bu rekor denemeleri ve ülkemize gelen başarılar bu konuda çok etkili oldu. O nedenle ben daha çok motive oluyorum, ülkemize daha çok başarı getirmek istiyorum ki benim gibi spora başlamak isteyen sporcular veya alttan gelen yetişenler bu spora daha çok ilgi duysun. Önemli olan sadece dalmak değil. Benim amacım herkesin bir şekilde spora bulaşması" açıklamasını yaptı.