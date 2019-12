Milli sporcu pateni bıraktı

T24 - Milli buz patencimiz Tuğba Karademir, kendi internet sitesinde sporu bıraktığını duyurdu.



Milli buz patenci Tuğba Karademir, ''üniversite yaşamını olumsuz etkilediği'' gerekçesiyle aktif spor yaşamını bıraktığını açıkladı.



Kanada York Universitesi'nde bioteknoloji alanında eğitimini sürdüren Karademir, kendisine ait internet sitesi ''www.tugbakarademir.org''dan yaptığı açıklamada, ''Aktif sporcu olarak faaliyetlerimi sonlandırdığımı sizlerle paylaşmak isterim'' dedi.



Buz pateni sporunun Türkiye'de gelişiminde büyük paya sahip olan Karademir'in, 2007 yılındaki Avrupa 10'unculuğu sayesinde, buz pateni Türkiye'de popüler bir spor haline gelmişti.



Türkiye'yi uzun yıllar bayanlar buz pateninde tek başına temsil eden Karademir, hayranlarına yazdığı mesajında, ''Üzülerek ve anlayışınıza sığınarak aktif sporcu olarak faaliyetlerimi sonlandırdığımı sizlerle paylaşmak isterim. 5 yaşımdan beri kendimi adadığım ve 20 yıldır hayatımın tamamını dolduran bu spordan, yaşam biçimimden kopma kararı almak, ne benim için ne de ailem için hiç kolay olmadı. 13,5 yıl önce ülkemizi, ailemizi kısaca her şeyimizi geride bırakıp buraya göç etmek üzere verdiğimiz karar bile daha kolaydı. Hem ben, hem de ailem, bu spor ve ülkemizi temsil etme uğruna yaptığımız fedakarlıklardan asla pişman değiliz, ancak bunu daha fazla sürdürmek için gereken motivasyonu da kendimde bulamıyorum. Ayrıca yıllardır spor hayatım nedeniyle yavaş tempoda sürdürmeye çalıştığım üniversite eğitimimi bir an önce tamamlamam, benim için daha önemli hale geldi. Herkese destekleri için teşekkürlerimi sunuyorum'' sözlerine yer verdi.





''Zamanlama düşündürücü'



Buz Pateni Federasyonu Asbaşkanı Fehmi Tekelioğu, milli sporcu Karademir'in sporu bırakmasını anlayışla karşılayabileceklerini, ancak böyle bir kararın zamanlamasının çok düşündürücü olduğunu söyledi.



Tekelioğlu, Tuğba Karademir'i Barcelona'da düzenlenen Uluslararası Buz Pateni Kongresi'ne delege olarak götürdüklerini ve Karademir'in burada sporu bırakmak isteğini kendilerine ilettiğini söyledi. Federasyon olarak, bu kararın zamanlamasının yanlış olduğunu Tuğba Karademir'e anlattıklarını ifade eden Tekelioğlu, ''Tuğba'nın üniversite eğitimini aksatmaması tabii ki çok önemli ve biz bu konuda da elimizden gelen her türlü desteği kendisine verdik. Federasyon olarak sporunu geliştirmesi için Tuğba ne dediyse de yaptık. Bütün yarışmalara gönderdik. Kısıtlı imkanlarımızla yılda 100 bin dolar verdik. Bütün bunlara karşılık kendisinden sadece Universiade 2011 Erzurum Kış Oyunları'na kadar beklemesini istedik. Türkiye'nin yatırım yaptığı bir sporcunun böylesine önemli bir yarışma öncesi sporu bırakma kararını yanlış buluyoruz. Ayrıca 9 Temmuz'da yapılacak federasyon seçimlerine bu kadar az bir süre kala yapılan bu açıklamayı çok düşündürücü görüyoruz'' dedi.



Milli sporcuyla iletişim halinde olduklarını belirten Tekelioğlu, ''Ülke kendisine bir yatırım yaptı ve 7 ay sonra Universiade 2011 Erzurum Kış Oyunları başlayacak. Umarım kararından döner'' diye konuştu.