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Spor

Milli sporcu kovuldu

ASKİ Spor ile 1 yıllık anlaşması bulunan Halil Mutlu, kulübü tarafından Temmuz ayında kovulduğunu, antrenöründen öğrendi.

29 Ağustos 2008 03:00

ASKİ Spor ile 1 yıllık anlaşması bulunan Halil Mutlu, kulübü tarafından Temmuz ayında kovulduğunu, antrenöründen öğrendi.

3 kez olimpiyat şampiyonluğuna ulaşan ve kariyeri boyunca birçok başarı elde eden milli halterci Halil Mutlu, beklemediği bir olayla karşılaştı. Avrupa Şampiyonası ve olimpiyatlara hazırlık döneminde kendisine destek arayan ve Ocak ayının sonunda ASKİ Spor ile anlaşan Halil Mutlu, kulübü tarafından kendisine haber verilmeden kovulduğunu öğrendi. ASKİ Spor ile 1 yıllık anlaşma imzalayan Halil Mutlu, kulübüyle bağlarının Temmuz ayı itibariyle kesildiğini ve kulübünden kovuluşunu antrenöründen öğrendiğini söyledi.

Kendisine yapılanların ayıp olduğunu belirten Mutlu, "Ben olimpiyatlara hazırlandığım dönemde kendime destek arıyordum. O dönemde ASKİ Spor bana destek oldu. Ben de onlara ilk olarak Avrupa Şampiyonluğu kazandırdım. Ama sonra ne olduysa oldu. Bana haber vermeden beni kovdular. Bu yapılan, ülkesine büyük başarılar kazandıran bir sporcuya büyük ayıptır. Temmuz ayın itibariyle kulüple olan ilişkimi kesmişler. Bunu bile çok sonra antrenörümden öğrenebildim. Ben kendime değil, ASKİ Spor'a bir Avrupa Şampiyonluğu hediye etmiştim. Bu işin altında başka işler var" diye konuştu.

Halil Mutlu, olimpiyatlar öncesinde yaptığı açıklamaların ardından bu olayın başına geldiğini ifade ederek, "Ben olimpiyatlardan önce doğruları söyledim ve bunlar başıma geldi. Ülkesine büyük başarılar kazandıran bir sporcuya destek olunacağına, sürekli olarak yalnız bırakıldım. Şimdi de bu olay başıma geldi. Yapılan bazı hesapların faturası maalesef biz sporculara kesiliyor" dedi.

Halil Mutlu ayrıca, kendisinin olimpiyatlara gidememesiyle birşey kaybetmediğini, kaybedenin ülkesi olduğunu ve bu yüzden büyük bir üzüntü yaşadığını dile getirdi.

Milli halterci son olarak, sporculuk kariyeri olarak önünde 5-6 ayının kaldığını vurgulayarak, halteri Fenerbahçe forması altında bırakmak istediğini söyledi. Mutlu sözlerine şöyle devam etti:

"Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım ile görüşmek istiyorum. Sporcular kariyerim olarak önümde 5 yada 6 ayım var. Spor hayatımı Fenerbahçe forması altında bırakmak istiyorum" dedi.

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