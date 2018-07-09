T24 LogoT24 Logo
Gündem

Milli sporcu kazada hayatını kaybetti!

Araç şarampole devrildi

09 Temmuz 2018 21:17

Ardahan'da, kent merkezinde kendi otomobiliyle kaza yapan milli güreşçi Eren Tutulmaz, hayatını kaybetti, otomobilde bulunan Murat Aras ise yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Eren Tutulmaz (22) idaresindeki 75 AK 303 otomobil, Ardahan-Kars karayolunun çevre yolu mevkisinde şarampole devrildi. 

Kazada ağır yaralanan Tutulmaz ve Murat Aras, ambulansla Ardahan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılar daha sonra Kars Harakani Devlet Hastanesine sevk edildi. Burada yapılan müdahaleye rağmen milli güreşçi Tutulmaz hayatını kaybederken, Aras'ın tedavisinin sürdüğü bildirildi.

ETİKETLER

gündemhaber
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24