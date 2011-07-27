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Spor

'Milli şike' iddiasına FIFA soruşturması!

FIFA, Türkiye'nin uluslaraarası düzeyde oynadığı son 10 yıldaki maçları incelemeye aldı.

27 Temmuz 2011 03:00

T24 - FIFA, Türkiye'nin uluslaraarası düzeyde oynadığı son 10 yıldaki maçları incelemeye aldı. İsmail Uyanık'ın 'Milli maçları satın aldık' sözleri üzerine FIFA Başkanı Sepp Blatter'in kurmayları 2001-2011 yılları arasındaki 9-10 maçı mercek altına aldı.


Akşam gazetesinin haberine göre; dünya futbolunun tek patronu FIFA'nın Türkiye'nin son on yıldaki 9-10 milli maçını soruşturduğu iddia edildi. FIFA'nın içindeki bir temsilci soruşturmayı doğrularken, durumun ciddiyetini de dile getirdi.


Samsunspor eski başkanı İsmail Uyanık'ın Radikal Gazetesi'ne verdiği röportajda 'Bazı milli maçları satın aldık' sözleri son günlerde büyük yankı bulmuştu.. Bu olayın ise FIFA tarafından 3 Temmuz'da patlayan şike soruşturması ile hemen gündeme alındığı ortaya çıktı..



Saat ve kadın hediyeleri


Uyanık'ın sözleri ile soruşturmayı iyice derinleştiren FIFA, on yıllık zaman aşımına giren şüpheli maçları listeledi.. Bu maçlar belirlenirken iki faktör ön plana çıktı. FIFA yetkilileri özellikle hakemlere yapılan teklifleri mercek altına aldı..


Yine Türkiye'de oynayan yabancı futbolcuların milli takımları ile Ay-yıldızlı takıma karşı çıktıkları maçlarda gerek tehdit gerek hatır şikesi teklifi şeklinde girişimlerde bulunulduğu iddia edildi. Hakem ve yabancı futbolculara Türkiye'den yapılan saat ve deri ceket hediyeleri, otel odalarına kadın göndermeler, 'İyi oynarsan yanarsın' gibi tehditler FIFA'nın şimdilik yakaladığı delliler.. Bu olaylarla ilgili Türk yetkililer ve TFF görevlileri ile temasa geçilip bilgiye başvurma işlemi yapılacağı öğrenildi..



Hem hakem hem oyuncu


FIFA buna göre son on yıldaki milli maçlarımızda görev alan Anders Frisk (Letonya 2-2), Terje Hauge (Gürcistan 5-2, Slovakya 2-1), Konrad Plautz (Arnavutluk 0-2), Erik Fisker (Makedonya 2-1), Gilles Veissiere (Letonya 0-1), Melo Perreira (Slovakya 1-0), Roberto Rosetti (Makedonya 3-2) hakemler ve ülkemizde oynayan Kratochvil, Karhan (Slovakya), Milosevski, Sumulikovski, Sakiri, Mitreski, Sedloski (Makedonya), Bekiri, Duro, Alban Bushi (Arnavutluk) gibi isimlerin FIFA Güvenlik Konseyi tarafından bilgisine başvuracak.



İŞTE ŞÜPHELİ MAÇLAR


Tarih............................Milli maç.......................Skor

30.03.2005............Gürcistan-Türkiye.............2-5
26.03.2005............Türkiye-Arnavutluk............2-0
19.11.2003............Türkiye-Letonya................2-2
15.11.2003............Letonya-Türkiye................1-0
11.06.2003............Türkiye-Makedonya..........3-2
07.06.2003............Slovakya-Türkiye...............1-2
12.10.2002............Makedonya-Türkiye..........1-2
01.09.2001............Slovakya-Türkiye...............0-1

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