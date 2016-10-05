Milli Savunma Üniversitesi'nin rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu oldu

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, yeni kurulan Milli Savunma Üniversitesi'ne rektör olarak Prof. Dr. Erhan Afyoncu'yu atadı.

15 Temmuz darbe girişiminin ardından ilan edilen olağanüsatü hâl kapsamında yayımlanan kanun hükmünde kararnameyle (KHK) tüm askeri okullar kapatılmış, yerine Milli Savunma Üniversitesi kurulmuştu.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, yeni kurulan Milli Savunma Üniversitesi Rektörlüğüne, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 130'uncu ve 669 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 5'inci maddeleri uyarınca, Milli Savunma Bakanı Fikri Işık'ın önerdiği ve Başbakan Binali Yıldırım'ın uygun gördüğü adaylar arasından Prof. Dr. Afyoncu'yu atadı.

Erhan Afyoncu kimdir?

Erhan Afyoncu, Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi, Sosyal Bilgiler Eğitimi Bölümü Tarih Öğretmenliği Anabilim Dalından 1988 yılında mezun oldu. Bir yıl sonra Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi, Sosyal Bilgiler Eğitimi Bölümünde araştırma görevlisi olarak 1989 yılında işe başladı. Yüksek lisansını Necati Efendi Tarih­i Kırım (Rusya Sefaratnamesi) tezi ile yaptı.

Erhan Afyoncu, 1997 yılında Osmanlı Devlet Teşkilatında Defterhâne­i Âmire (XVIXVIII. Yüzyıllar) tezi ile doktorasını yaptı, 2000 yılında yardımcı doçent, 2008 yılında da doçent oldu. 2001 yılında Fen Edebiyat Fakültesi Tarih bölümüne geçti.

2014 yılında ise profesör oldu. 2007 yılında 24 televizyonunda Geçmiş Zaman Olur Ki adlı haftalık bir tarih programında Vildan Oğuz ile birlikte sunuculuk yaptı. Daha sonra 2009­2015 yılları arasında Habertürk televizyonunda Murat Bardakçı ve Pelin Batu ile birlikte “Tarihin Arka Odası” adlı bir tarih programı yaptı.

Habertürk Gazetesi’nin pazar eki olarak 2010 – 2012 yılları arasında çıkan ve derginin akademik koordinasyonu görevini üstlendiği “Murat Bardakçı ile Habertürk Tarih” adlı dergide yazılar yazdı. 2011 yılında Show TV’de yayınlanan; ilk sezonunda senaristliğini Meral Okay’ın yaptığı ve yönetmenliğini Taylan Biraderler’lerin yaptığı Muhteşem Yüzyıl adlı dizinin tarih danışmanlığını yaptı. Erhan Afyoncu, 11 Nisan 2012 tarihinde Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından,

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Yönetim Kurulu üyeliğine getirildi.

Erhan Afyoncu, 2008 – 2014 yılları arasında Bugün gazetesinde Çarşamba ve Pazar günleri köşe yazıları yazdı. Halen ­ Sabah'ta yazılarına devam etmektedir.

2010 yılında Marmara Üniversitesi ­Fen­Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü başkan yardımcısı oldu. 2016 yılı itibariyle Marmara Üniverstesi Fen Edebiyat Fakültesi dekanı oldu.

Afyoncu, son olarak, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Milli Eğitim Bakanlığı talimatıyla tüm okullarda dağıtılan '15 Temmuz 2016 Türkiye’yi Darbeyle İşgal Teşebbüsü' adlı broşürü hazırladı.

Kitapları

­ Das Osmanische Reich: Unverhüllt

­ Kıbrıs Meselesi ­ Ali Ahmetbeyoğlu, Erhan Afyoncu.

­ Ermeni Meselesi Üzerine Araştırmalar

­ Osmanlı'nın Hayaleti

­ Ottoman Empire Unveiled

­ Sorularla Osmanlı İmparatorluğu

­ Sorularla Osmanlı İmparatorluğu, 6 Cilt

­ Osmanlı Tarihi Araştırma Rehberi

­ Diaspora'da Ermeni Kimliği Paris ve Halep Örnekleri ­ Hüseyin Çakıllıkoyak;

Editör: Erhan Afyoncu.

­ Ermeni Meselesi Üzerine Araştırmalar

­ Fatih ve Fetih Albümü, Tatav Yayınları.

­ Tanzimat Öncesi Osmanlı Tarihi Araştırma Rehberi

­ XVII. ve XVIII. yüzyıllarda Danişmendli Türkmenleri ­ Tufan Gündüz; Editör:

Erhan Afyoncu.

­ Özü'den Tuna'ya Kazaklar – 1 ­ Yücel Öztürk; Editör: Erhan Afyoncu.

2010 ­ Osmanlı İmparatorluğu'nda Askeri İsyanlar ve Darbeler, Erhan AfyoncuUğur

Demir­Ahmet Önal

2009 ­ Truvanın İntikamı

2010 ­ Yavuz’un Küpesi

2011 ­ Muhteşem Süleyman

2011 ­ Fransa'ya Osmanlı Tokadı

2012 ­ Kanuni ve Şehzade Mustafa

2012 ­ Venedik Elçilerinin Raporlarına Göre Kanuni ve Pargalı İbrahim Paşa

2013 ­ Sahte Mesih (Osmanlı Belgeleri Işığında Dönmeliğin Kurucusu Sabatay

Sevi ve Yahudiler

2013 ­ İstanbul'un Kapısı Sultanbeyli Tarihi, (Vahdettin Engin, İlber Ortaylı ve

Mehmet Mazak ile birlikte)

2014 ­ Peçesi Düşen Osmanlı :Çince

2014 ­ Son Dünya Düzeni

2015 ­ Süleyman Şah Türbesi

2015 ­ Muhteşem Valide: Kösem Sultan

2015 ­ Turhan Sultan(Uğur Demir ile birlikte)

2015 ­ Baltacı ve Katerina