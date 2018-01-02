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Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Erhan Afyoncu'dan Celal Şengör'e tepki: Kendi işini yap!

"Ben jeolojik etüt yapıyor muyum, tarihi tarihçiler yazar"

02 Ocak 2018 10:59

Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Erhan Afyoncu, "Fatih Sultan Mehmet, sekreterine 'Ben Muhammed'in dediklerine inanmıyorum' demiş" ifadesinden dolayı Prof. Dr. Celal Şengör'e tepki gösterdi. Afyoncu,  "Ben jeolojik etüt yapıyor muyum? Celal Hoca da kendi işini yapsın. Tarihi tarihçiler yazar" ifadesini kullandı. 

Star'da yer alan habere göre Afyoncu, Şengör'ün bu iddiaları Julian Raby'nin bir makalesine dayandırdığını ve bu makalenin ise on beşinci yüzyılda sarayda bulunan Giovanni Maria Angiolello'nun eserine atıfta bulunduğunu belirterek şunları söyledi:

"Angello'nun Türkçe iki eseri var, ikisini de ben yayınlattım. Türk Tarihi isimli eseri gözlemlere dayanıyor. Bu yüzden hatırat mı, seyahatname mi, tarih kitabı mı tartışmalıdır. Kitaptaki her ifade de Angello'nun değil, ayrıca yazdığı her şey gerçektir diye bir şey de söz konusu değil." 

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Milli Savunma ÜniversitesiErhan AfyoncuCelal Şengör

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