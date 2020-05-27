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Milli Savunma Üniversitesi'nde tercih işlemlerinin detayları belli oldu

27 Mayıs 2020 12:47

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Tercih İşlemleri 01-26 Haziran 2020 tarihleri arasında https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresi üzerinden yapılacaktır." denildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Tercih İşlemleri 01-26 Haziran 2020 tarihleri arasında https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresi üzerinden yapılacaktır." denildi. 

 

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