Milli Savunma Üniversitesi'nde tercih işlemlerinin detayları belli oldu
27 Mayıs 2020 12:47
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Tercih İşlemleri 01-26 Haziran 2020 tarihleri arasında https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresi üzerinden yapılacaktır." denildi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Tercih İşlemleri 01-26 Haziran 2020 tarihleri arasında https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresi üzerinden yapılacaktır." denildi.