“Milli Savunma Bakanlığı'nın uygulaması, askere gitmeyenleri sivil ölüme mahkûm ediyor"

Milli Savunma Bakanlığı, 1945 tarihli Askeri Ceza Kanunu’nun 75. maddesine dayanarak, vicdani retçilerin, yoklama kaçaklarının ve bakayaların iş yerlerine, iş ilişkilerinin sonlandırılması gerektiğini bildiren tebligat göndermeye başladı. İlgili kanun, kamu ve özel kurumlara hükümet tarafından yapılacak tebligatın ardından, asker kaçağı olanların işlerinden çıkarılmaması durumunda, işverene hapis cezası verilmesini öngörüyor. Vicdani Ret Derneği’nin beyanına göre bu tebligatlar 400 bin kişinin işten çıkarılmasına ya da güvencesiz çalışmak zorunda kalmasına sebep olabilir.

"Sivil ölüme mahkûm ediyor"

Gazete Duvar’dan Nuray Almaç’ın görüştüğü Avukat Hülya Üçpınar bu uygulamayı askere gitmeyenlerin, sivil ölüme mahkûm edilmesi olarak yorumladı. Avukat Üçpınar, devletin, yurttaşlarının insanca bir yaşam sürdürmesi yükümlülüğünü hatırlatarak, çalışma hak ve özgürlüğü ile sosyal güvenlik hakkının bu uygulama ile devlet eliyle ortadan kaldırıldığını ifade ediyor.

Üçpınar'ın ifadesi şöyle:

"Ülke kararı bir vicdani retçiye ilişkin olmakla birlikte Milli Savunma Bakanlığı tarafından yürütülen yeni uygulama sadece vicdani retçileri değil askere gitmeyen, herhangi bir nedenle gitmek istemeyenleri de sivil ölüme mahkûm eden bir sonuç doğuruyor ne yazık ki."

Milli Savunma Bakanlığının, OHAL’in ardından 1945 tarihli bir yasaya dayandırılan bu uygulamayı yeniden başlatması ile yalnızca askere gitmek istemeyenleri değil onların işverenlerini de cezalandırdığını belirten Üçpınar, kişilerin çalışmaya devam edecekleri ancak kayıt dışı çalışmak zorunda kalacaklarını ekliyor.

Yasal süreç başladı

Milli Savunma Bakanlığının tebligat uygulamasına karşı, ilk dava Vicdani Ret Derneği aracılığıyla yürütmenin durdurulması istemiyle açıldı. Hukukçular tarafından, yürütmenin durdurulması durumunda bu kararın tüm vicdani retçiler için emsal teşkil edeceği ifade ediliyor.

Üçpınar ile yapılan söyleşinin tamamı için tıklayın.