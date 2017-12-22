Milli Savunma Bakanlığı'ndan "TSK'nın kullandığı bombalar sahte" iddiasıyla ilgili açıklama

Milli Savunma Bakanlığı, Sözcü gazetesi yazarı Saygı Öztürk'ün 4 gün önce köşesinde, Güneydoğu'da görev yapan bir komutana ifadelerine dayandırarak kaleme aldığı "TSK'nın kullandığı bombalar sahte" iddiasını yazılı bir açıklama yaparak yalanladı.

Açıklamada, habere konu olan mühimmatın 24 Temmuz'dan bu yana kullanıldığı ve herhangi bir olumsuzluğun tespit edilmediği belirtilerek, "TÜBİTAK SAGE tarafından ABD ve diğer ülkeler orijinli Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterindeki genel maksat bombalarının patlama basınç değerlerinin karşılaştırılması maksadıyla örneklemeli seçilen 41 adet mühimmata 'patlama basınç ölçümü' testleri icra edilmiş ve patlama tesir değerlerinde bir farklılık olmadığı tespit edilmiştir" dendi.

Yapılan harekatlarda olumsuz bir durum yok

Söz konusu haberlerde Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterinde bulunan ve yurt dışından satın alınan genel maksat bombalarının patlama etkisinin düşük olduğuna dair yersiz iddiaların yer aldığı belirtilen Bakanlık açıklamasında, "Habere konu olan mühimmata yönelik, 24 Temmuz 2015 tarihinden itibaren terörle mücadele harekatı ve Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında yoğun miktarda kullanılarak atış sonuçları takip edilmiş ve olumsuz bir durum tespit edilmemiştir" ifadelerine yer verildi. Açıklamada, şöyle devam etti:

"41 adet mühimmata 'patlama basınç ölçümü' yapıldı, patlama tesirlerinde farklılık yok"

"Ayrıca TÜBİTAK SAGE tarafından ABD ve diğer ülkeler orijinli Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterindeki genel maksat bombalarının patlama basınç değerlerinin karşılaştırılması maksadıyla örneklemeli seçilen 41 adet mühimmata 'patlama basınç ölçümü' testleri icra edilmiş ve patlama tesir değerlerinde bir farklılık olmadığı tespit edilmiştir. Sonuç olarak, envanterde bulunan söz konusu mühimmatın patlama etkisinin düşük olduğuna dair bilimsel ve gözlemsel bir veri bulunmayıp, mühimmat tüm harekat şartlarında etkinlikle kullanılmaktadır."