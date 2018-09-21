Milli Savunma Bakanlığı'ndan Soçi mutabakatı açıklaması

Milli Savunma Bakanlığı, Rus heyeti ile 19-21 Eylül tarihlerinde düzenlenen toplantılar sonucunda, Suriye'nin İdlib'de silahlardan arındırılacak bölgenin sınırlarının belirlendiği açıkladı. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da "Suriye'nin İdlib kentinde kurulacak silahsızlandırılmış bölgenin sınırları üzerinde mutabakat sağlandı" açıklamasında bulunmuştu.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ankara ve Moskova'nın askeri yetkililerin Suriye'nin İdlib kentinde kurulacak silahsızlandırılmış bölgenin sınırları üzerinde mutabakat sağladığını açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki durumun istikrara kavuşturulmasına ilişkin, Soçi'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in katıldığı toplantının ardından mutabakat imzalandığı hatırlatıldı.

Mutabakat çerçevesinde uygulama esaslarını görüşmek üzere Rus heyeti ile 19-21 Eylül tarihlerinde Milli Savunma Bakanlığında toplantı düzenlendiği belirtilen açıklamada, "Toplantıda bölgenin coğrafi yapısı ve yerleşim alanlarının özellikleri de dikkate alınarak İdlib'de silahlardan arındırılacak bölgenin sınırları belirlenmiştir. Faaliyetler planlandığı şekilde sürdürülmektedir" ifadeleri kullanıldı.