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Milli Savunma Bakanlığı'ndan Sivas'ta 31 askerin zehirlenmesiyle ilgili açıklama

Konuyu incelemek üzere 3 müfettiş görevlendirildi

15 Ağustos 2017 00:05

Milli Savunma Bakanlığı, Sivas'ta 31 askerin gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurduğu iddiasına ilişkin olarak açıklama yaptı. Yapılan açıklamada hastanede yapılan fiziki muayene ve laboratuvar sonuçlarına göre mikrobiyolojik bir bulguya rastlanmadığı belirtilerek " Olaya ilişkin süreç yakinen takip edilmekte olup, konuyu incelemek üzere 3 müfettiş görevlendirilmiştir" denildi.

Yazılı açıklamada, Sivas’ta bulunan 5’inci Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı General Şükrü Kanatlı Kışlası'nda görev yapan toplam 2 bin 937 personelden 31'inin karın ağrısı şikayeti ile bugün Sivas Numune Hastanesine sevk edildiği bildirildi. Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yapılan ilk incelemelerde, hastanede yapılan fiziki muayene ve laboratuvar sonuçlarına göre mikrobiyolojik bir bulguya rastlanmamıştır. Hastaneye başvuran personelin tamamı ayakta tedavileri yapılarak taburcu edilmiştir. Bakanlığımızca olaya ilişkin süreç yakinen takip edilmekte olup, konuyu incelemek üzere 3 müfettiş görevlendirilmiştir."

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