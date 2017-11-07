Milli Savunma Bakanlığı'ndan gazilere darp davasına katılma talebi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan, Ankara'da iki gazinin darp edilmesine karışan şüphelilerden, Bakanlık olarak şikâyetçi olunduğu ve gazilerin yanında davaya katılma talebinde bulunulduğu bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "5 Kasım'da gazilerimiz İbrahim KIZILKAŞ ve Muzaffer OKTAY ile ailelelerine yönelik darp olayı, Türk Silahlı Kuvvetlerinin kahraman mensuplarına ve aynı zamanda Türk Silahlı Kuvvetlerinin manevi şahsiyetine karşı gerçekleştirildiğinden, şüphelilerden Millî Savunma Bakanlığı olarak şikayetçi olduk ve gazilerimizin yanında davaya katılma talebinde bulunduk" dendi.

Ankara'da, belden aşağısı tutmayan gazi Jandarma Astsubay Çavuş Muzaffer Oktay ve sol bacağını kullanamayan gazi Jandarma Uzman Çavuş İbrahim Kızılkaş, trafikte çıkan 'yol vermeme' tartışmasında diğer araçtaki 6 kişinin saldırısına uğramıştı.

2 gazi ve otomobilde bulunan yakınları, kendilerini takip eden 6 saldırgan tarafından dövülmüş, olay anı güvenlik kameralarına da yansımıştı. Olayla ilgili 5 kişi gözaltına alınmıştı.