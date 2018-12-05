Milli Savunma Bakanlığı'ndan ‘Fatih Bucak' açıklaması: Soruşturma başlatıldı

Kıdemli bir askerin koğuşta acemi erlere yürüyüş yaptırarak MHP Şanlıurfa Siverek belediye başkanı adayı Fatih Bucak'a selam gönderdiği görüntüler sosyal medyaya yansıdı. Milli Savunma Bakanlığı da söz konusu görüntüler için soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Açıklamada "Sosyal medyada paylaşılan ve bir asker koğuşunda çekildiği anlaşılan videodaki olayın Mart 2018’de Kars’ta bulunan bir birliğimizde meydana geldiği tespit edilmiş olup, sorumlular hakkında gerekli idari ve adli işlemler başlatılmıştır” denildi.

Sivas 5. Piyade Er Eğitim Tugayı'nda çekildiği öne sürülen görüntülerde kıdemli bir asker, koğuştaki acemi erlere yürüyüş eğitimi verirken görülüyordu. Hizalı yürüyüş ve sayma çalışması yaptıran asker, daha sonra erlere emir vererek Bucak'a selam gönderiyordu.