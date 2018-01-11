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Milli Savunma Bakanlığı'ndan Erdoğan'ın dedesiyle ilgili açıklama

"Donma gibi nedenlerle vefatlar, şehit olarak nitelendirilmiyor"

11 Ocak 2018 13:46

Milli Savunma Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dedesi Mustafa oğlu Kemal’in; askerdeyken şehit olduğunun, arşivlerde "askerde meçhul" ifadeleriyle yer aldığını açıkladı.

Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda dedesinin Sarıkamış'ta şehit olduğunu anlatmıştı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada son günlerde, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dedesinin 1. Dünya Savaşı’ndaki Sarıkamış Harekatında şehit olduğuna dair Milli Savunma Bakanlığı arşiv kayıtlarında isminin yer almadığına ilişkin bazı iddialar olduğu belirtildi. Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan arşiv taramaları sonucunda; Rize Askerlik Şubesi Başkanlığına ait 8355 Numaralı Askerde Kayıp olanlara ait Silahaltı defterinin 213’üncü sayfasında, Rize ili Ulucami köyünden Mutioğullarından lakaplı Mustafa oğlu 1882 doğumlu Kemal’in askerde meçhul 30.01.1337 (Mühür-Osman) şeklinde yazılı olduğu tespit edilmiştir" denildi.

Osmanlı imparatorluğu döneminde (1.Dünya Savaşı dönemi dahil) askerlikte vefat edenlerin işlemlerinin, Harbiye Nezareti tarafından, 1909 tarihli Askeri Tekaüt ve İstifa Kanunu’na göre yürütüldüğü belirtilerek buna göre doğrudan düşman tesiriyle (kurşun, kılıç, bomba gibi) vefat edenlerin şehit olarak kayıtlara yazıldığı, donma, güneş çarpması, boğulma veya salgın hastalık gibi nedenlerle vefatların ise, şehit olarak nitelendirilmediği ifade edildi.


Haberlere konu olan "Şehitlerimiz" adlı eserde sadece Osmanlıca kayıtlarda o dönemki kanuna göre şehit olarak nitelendirilen zayiatların yayımlandığı kaydedilerek şöyle denildi: "Bu nedenle Sayın Cumhurbaşkanımızın dedesi gibi donma nedeniyle şehit olanların, '1909 tarihli Askeri Tekaüt ve İstifa Kanunu’na' göre şehit statüsünde kaydı yer almamaktadır. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın dedesi Mustafa oğlu Kemal’in; söz konusu tarihlerde askere gittiği ve askerdeyken şehit olduğu, arşivlerimizde (Rize Askerlik Şubesi askerde kayıp olanlara ait silahaltı defterinde) “askerde meçhul” ifadeleriyle kesin olarak yer almaktadır. O dönemdeki silah arkadaşlarının aktardığı bilgi çerçevesinde donarak şehit olduğu bilgisine ulaşılmaktadır."

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