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Milli Savunma Bakanlığı'ndan CHP'li Eren Erdem'e 'Adil Öksüz' davası

"Gerçeklerle hiçbir ilgisi olmayan deli saçması iddialar..."

25 Nisan 2017 18:43

Milli Savunma Bakanlığı, CHP İstanbul Milletvekili Eren Erdem’in, Bakan Fikri Işık ile 15 Temmuz'un kilit ismi firari Adil Öksüz’ün görüştüğü iddiasına tepki gösterdi.

Eren Erdem'in iddialarının gerçekle ilgisinin olmadığı belirtilen açıklamada, şöyle denildi:

"CHP İstanbul Milletvekili Eren Erdem'in Milli Savunma Bakanı Sayın Fikri Işık'a yönelik ortaya attığı gerçeklerle hiçbir ilgisi olmayan deli saçması iddialarına ilişkin hukuki süreç başlatılmıştır.”

Tele1 televizyonunda dün akşam Ümit Zileli'nin Pusula programında konuşan Eren Erdem, Bakan Fikri Işık'ın 14 Temmuz'da Sakarya'da Adil Öksüz'le görüştüğünü, bu görüşmenin görüntülerinin bulunduğunu ve görüntülerin kimde olduğuna ilişkin MİT'in bilgisi olduğunu iddia etmişti.

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Milli Savunma BakanıFikri IşıkAdil Öksüzdavagörüşme15 Temmuz

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