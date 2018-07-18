Milli Savunma Bakanlığı'ndan bedelli askerlik paylaşımı

Eski Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'ın bakan olarak atandığı Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından, torba yasayla TBMM'ye sunulan 'Bedelli Askerlik Yasa Teklifi'yle ilgili paylaşımda bulunuldu.

Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi Twitter hebasından yapılan paylaşımda "Bedelli Askerlik Yasa Teklifi Yüce Meclisimize sunulmuştur. Vatanımıza, milletimize ve gençlerimize hayırlı, uğurlu olsun" dendi.