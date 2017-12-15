Milli Savunma Bakanlığı'ndan Akar'ın yaptırdığı cami için açıklama

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Orgeneral Hulusi Akar’ın memleketinde cami yaptırdığına ilişkin haberlerin düzeltilmesi gerektiğini, Akar ve ailesinin inşaatı devam eden camiye imkanları ölçüsünde destek olduklarını kaydetti.

Canikli, "Bakın, aile olarak Genelkurmay Başkanımız ailesiyle birlikte, akrabalarıyla birlikte inşaatı devam eden bir camiye tamamının finansmanı değil, imkanları ölçüsünde bir destek sağlıyorlar. İnşaatı daha önce başlamış olan camiye bir yardımdır. Bunun neresi yanlış? Hiçbir yeri yanlış değil. Bunun üzerinden spekülasyon yapmak ve Genelkurmay Başkanımızla ilgili haksız birtakım töhmetlerde bulunmak doğru değil" dedi.

Milli Savunma Bakanı Canikli, Meclis Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar’ın memleketi Kayseri’de cami yaptırdığına ilişkin haberlere açıklık getirdi. Canikli konuya ilişkin şunları söyledi:

"Spekülasyonlar"

"Genelkurmay Başkanımıza yönelik olarak, inşaatı başlamış bir camiye aile olarak yaptıkları katkıdan, bir maddi destekten yola çıkarak Genelkurmay Başkanımızla ilgili olarak haksız birtakım spekülasyonlar ve saldırılar söz konusudur. Bunun düzeltilmesi gerekiyor. Bakın, aile olarak Genelkurmay Başkanımız ailesiyle birlikte, akrabalarıyla birlikte inşaatı devam eden bir camiye tamamının finansmanı değil, imkanları ölçüsünde bir destek sağlıyorlar ve bunun kesinlikle hiçbir şekilde duyulmaması ve isimlerinin de verilmemesi hassasiyetiyle bunu, bu yardımı yapıyorlar Genelkurmay Başkanımız ve ailesi. Fakat oradaki Belediye Başkanı bu bilgiyi paylaşıyor bütün şeye rağmen, kamuoyuyla paylaşıyor ve babasının ve annesinin ismini veriyor. Finansmanının tamamı Genelkurmay Başkanımızın ailesi tarafından yapılmamaktadır, bir yardımdır. Gönüllerinden geçmiş oradaki camiye, inşaatı daha önce başlamış olan camiye bir yardımdır. Bunun neresi yanlış? Hiçbir yeri yanlış değil. Bunun üzerinden spekülasyon yapmak ve Genelkurmay Başkanımızla ilgili haksız birtakım töhmetlerde bulunmak doğru değil."