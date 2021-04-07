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Milli Savunma Bakanlığı: Zeytin Dalı harekât bölgesindeki saldırıda 2 asker şehit oldu

07 Nisan 2021 22:19

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), iki askerin Zeytin Dalı harekât bölgesinde PKK tarafından gerçekleştirilen saldırıda şehit olduğunu duyurdu. 

Bakanlıktan yapılan açıklama şöyle:

“PKK/YPG terör örgütü tarafından Zeytin Dalı Harekat bölgesinde gerçekleştirilen saldırıda 2 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, verilen karşılık sonucu ilk belirlemelere göre en az 3 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede belirlenen terör hedefleri ateş altına alınmaya devam edilmektedir. Şehit olan kahraman silah arkadaşlarımıza Allah’tan rahmet, kıymetli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz”

msbşehit
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