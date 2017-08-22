Milli Savunma Bakanlığı: TSK'da 7 general ve amiral emekliliğini istedi

Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri'nde (TSK) yedi general ve amiralin emekliliğini istediğini duyurdu. "Emeklilik işlemlerinin son atamalarla ilgisi bulunmuyor" denen bakanlık açıklamasında, söz konusu başvuruların 18 Ağustos'ta onaylandığı ifade edildi.

Emekliliğini isteyen general ve amirallerin isimlerine yer verilmeyen açıklamada şunlar kaydedildi:

"02 Ağustos 2017 tarihinde icra edilen Yüksek Askeri Şura sonrası general ve amiral atamaları, 20 Ağustos 2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Türk Silahlı Kuvvetlerinde görevli yedi general ve amiralimiz, atama çalışmalarından önce kendi istek ve iradeleriyle emeklilik talebinde bulunmuşlardır.

Yapılan değerlendirme sonucunda Bakanlığımızca emeklilik başvuruları 18 Ağustos 2017 tarihinde onaylanmıştır. Söz konusu personelin emeklilik işlemlerinin, 20 Ağustos 2017 tarihinde yayımlanan general/amiral atamalarıyla herhangi bir ilgisi bulunmamaktadır."

TSK içindeki cunta yapılanması tarafından düzenlenen darbe girişimi sırasında Astsubay Ömer Halisdemir'e cuntacı Tuğgeneral Semih Terzi'yi vurma emri veren Zekai Aksakallı, Milli Savunma Bakanlığı atamaları kapsamında Genelkurmay Özel Kuvvetler Komutanlığı'ndan 2. Kolordu Komutanlığı'na kaydırılmıştı. Aksakallı'nın bunun üzerine istifa ettiği iddia edilmişti.