Milli Savunma Bakanlığı: Suriye konusunda görüşmeler yapılmıştır

Milli Savunma Bakanlığı Türkiye ile Rusya'nın Suriye konulu çalışma gruplarının son toplantısıyla ilgili bilgi verdi.

Açıklamada, "Suriye'deki gelişmeler ve bölgesel güvenlik konularına yönelik Türkiye ve Rusya Çalışma Grupları arasındaki görüşmelerin sonuncusu 31 Ağustos-4 Eylül tarihleri arasında Ankara'da yapıldı. Konuyla ilgili müşterek çalışmalara önümüzdeki dönemde de devam edilecektir" denildi.

Ayrıca, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Erkhov, "Kuzey Suriye'deki durumla ilgili Türkiye ile temas halindeyiz. Cuma günü İran'da yapılacak zirve Suriye'de çözüm için büyük fırsat" açıklamasında bulundu.