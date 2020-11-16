Milli Savunma Bakanlığı: Silopi'de bir asker suya kapılarak şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Şırnak'ın Silopi ilçesinde Habur Çayı'nda suya kapılarak ağır yaralanan 1 askerin kaldırıldığı hastanede şehit olduğunu duyurdu.

MSB'den yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:

"Şırnak Silopi'de Irak sınır hattında 16 Kasım 2020 tarihinde 1 kahraman silah arkadaşımız, teslim olacak teröristleri kararlaştırılan bölgeye sevk etmek maksadıyla girdiği Habur Çayı'nda suya kapılarak ağır yaralanmış ve kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur."