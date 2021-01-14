Milli Savunma Bakanlığı: Görev esnasında rahatsızlanıp hastaneye kaldırılan asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada 9 Ocak'ta rahatsızlanıp hastaneye kaldırılan bir askerin bugün şehit olduğu duyuruldu.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Deniz Kuvvetleri Komutanlığı emrinde görevli silah arkadaşımız Dz.Kur.Yb. Şükrü Cömert, 9 Ocak 2021 tarihinde, görev esnasında geçirdiği rahatsızlık nedeniyle kaldırıldığı Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 14 Ocak 2021 tarihinde şehit olmuştur.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."

Milli Savunma Bakanı Akar'dan başsağlığı mesajı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, şehit Şükrü Cömert için başsağlığı mesajı paylaştı. Akar mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Kahraman silah arkadaşımız, görev esnasında geçirdiği rahatsızlık nedeniyle 14 Ocak 2021 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Millî Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim."