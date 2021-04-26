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Milli Savunma Bakanlığı: Pençe Yıldırım Harekâtı'nda 1 asker şehit, 1 asker yaralı

26 Nisan 2021 20:52

 Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyinde yürütülen Pençe Yıldırım Harekatı kapsamında çıkan çatışmada 1 askerin şehit olduğunu, 1 askerin de yaralandığını açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Irak’ın kuzeyinde 26 Nisan 2021 tarihinde Pençe Yıldırım Harekâtı kapsamında teröristlerle çıkan çatışmada bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, el yapımı patlayıcıya (EYP) basma neticesinde bir kahraman silah arkadaşımız ise yaralanmış ve derhal hastaneye sevk edilmiştir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimiz için acil şifalar dileriz. Pençe-Şimşek, Yıldırım operasyonlarında şehit sayımız iki olmuştur” denildi.

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