Milli Savunma Bakanlığı: Pençe Yıldırım bölgesinde uzman çavuş silah kazasında şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe Yıldırım Harekâtı bölgesinde meydana gelen silah kazasında Piyade Uzman Çavuş Halil İbrahim Çete'nin şehit olduğunu açıkladı.

MSB'den yapılan yazılı açıklamada, "Pençe Yıldırım Harekatı bölgesinde bir üs bölgemizde meydana gelen silah kazası sonucunda Piyade Uzman Çavuş Halil İbrahim Çete şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." denildi. (DHA)